Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Мальорка
Севилья - Мальорка: обзор матча 11 мая 2022
Севилья
11.05.2022, среда, 21:30
Испания. Примера, 36 тур
0 : 0
Завершен
Мальорка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Севилья - Мальорка
90'
+7
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
П. Маффео
89'
Желтая карточка
П. Маффео
87'
Замена
К. Гренье
️️️️
А. Санчес
87'
Замена
Ф. Руссо
️️️️
Х. Коста
Замена
И. Ракитич
️️️️
Н. Гудель
80'
78'
Желтая карточка
Т. Кубо
Желтая карточка
Н. Гудель
75'
74'
Замена
Д. Родригес
️️️️
С. Севилья
74'
Замена
Т. Кубо
️️️️
Анхель
72'
Желтая карточка
А. Санчес
72'
Желтая карточка
С. Севилья
71'
Желтая карточка
А. Раильо
Замена
А. Марсьяль
️️️️
Э. Ламела
67'
Замена
Л. Окампос
️️️️
Х. Навас
67'
Желтая карточка
Э. Ламела
60'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Р. Мир
55'
Замена
Т. Делэни
️️️️
Х. Хордан
55'
53'
Желтая карточка
Б. Оливан
Желтая карточка
Х. Хордан
49'
Желтая карточка
М. Акунья
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Хесус Корона
ЛВ
8
Неманья Гудель
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
9
Анхель
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Мальорка
15
Серхио Рико
ВР
4
Франко Руссо
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
14
Иддрису Баба
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
14
Дани Родригес
АП
7
Ли Кан Ин
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
4-2-2-2
37
Буну
21
Акунья
23
Кунде
34
Карлос
16
Навас
8
Гудель
19
Хордан
17
Корона
9
Ламела
17
Мир
10
Гомес
3-2-3-2
1
Рейна
5
Оливан
24
Вальент
21
Раильо
24
Маффео
24
Коста
6
Санчес
8
Севилья
6
Батталья
19
Мурики
9
Анхель
19
Хордан
27
Делэни
27
Делэни
19
Хордан
8
Гудель
11
Ракитич
11
Ракитич
8
Гудель
16
Навас
7
Окампос
7
Окампос
16
Навас
17
Мир
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
17
Мир
9
Ламела
9
Марсьяль
9
Марсьяль
9
Ламела
24
Маффео
20
Гонсалес
20
Гонсалес
24
Маффео
24
Коста
4
Руссо
4
Руссо
24
Коста
6
Санчес
19
Гренье
19
Гренье
6
Санчес
8
Севилья
14
Родригес
14
Родригес
8
Севилья
9
Анхель
14
Кубо
14
Кубо
9
Анхель
Остались в запасе
Севилья
Мальорка
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
15
Серхио Рико
ВР
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
14
Иддрису Баба
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
9
Мэттью Хопп
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
14
Иддрису Баба
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
9
Мэттью Хопп
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Севилья - Мальорка
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Новости команд
Все
Севилья
Мальорка
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
Мбаппе вновь стал лучшим бомбардиром Примеры
24 мая
Участник ЛЧ прошлого сезона и бывший клуб Карпина вылетели из Примеры
24 мая
«Мальорка» – «Овьедо»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.93
22 мая
«Леванте» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+