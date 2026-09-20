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Аргентина. Примера
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Росарио Сентраль
Аксель Вернер
Статистика
€ 350 тыс
Аксель Вернер - статистика
Росарио Сентраль
28 февраля 1996 (30)
#1 | Вратарь
192 см
Аргентина
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 10 тур
Росарио Сентраль
1 : 0
20.09.2026
Архентинос Хуниорс
1' - 90'
Аргентина. Примера, 9 тур
Тигре
0 : 1
13.09.2026
Росарио Сентраль
Был в запасе
Аргентина. Примера, 8 тур
Росарио Сентраль
1 : 1
06.09.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Был в запасе
Аргентина. Примера, 7 тур
Росарио Сентраль
1 : 2
29.08.2026
Химнасия
Был в запасе
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Эльче
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Эльче
1 : 1
04.06.2023
Кадис
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Атлетик
0 : 1
28.05.2023
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Эльче
1 : 1
24.05.2023
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Хетафе
1 : 1
20.05.2023
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Эльче
1 : 0
14.05.2023
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Альмерия
2 : 1
02.05.2023
Эльче
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Эльче
4 : 0
29.04.2023
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Сельта
1 : 0
26.04.2023
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Эльче
0 : 2
23.04.2023
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Жирона
2 : 0
16.04.2023
Эльче
1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Осасуна
2 : 1
08.04.2023
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Эльче
0 : 4
01.04.2023
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Эльче
1 : 1
11.03.2023
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Мальорка
0 : 1
04.03.2023
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Эльче
2 : 3
24.02.2023
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Эльче
0 : 1
19.02.2023
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Реал
4 : 0
15.02.2023
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Эльче
3 : 1
04.02.2023
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Севилья
3 : 0
28.01.2023
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Эльче
1 : 1
22.01.2023
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Кадис
1 : 1
16.01.2023
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Эльче
0 : 1
06.01.2023
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Атлетико
2 : 0
29.12.2022
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
1 : 2
08.11.2022
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Вальядолид
2 : 1
05.11.2022
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 1
31.10.2022
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Эспаньол
2 : 2
23.10.2022
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Эльче
0 : 3
19.10.2022
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
2 : 2
15.10.2022
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
1 : 1
10.10.2022
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Райо Вальекано
2 : 1
03.10.2022
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Барселона
3 : 0
17.09.2022
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Эльче
1 : 4
11.09.2022
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Вильярреал
4 : 0
04.09.2022
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Эльче
0 : 1
27.08.2022
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Эльче
1 : 1
22.08.2022
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Бетис
3 : 0
15.08.2022
Эльче
Был в запасе
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