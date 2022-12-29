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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Эльче
Атлетико - Эльче: обзор матча 29 декабря 2022
Атлетико
29.12.2022, четверг, 23:30
Испания. Примера, 15 тур
2 : 0
Завершен
Эльче
56'
Ж. Феликс
74'
А. Мората
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Эльче
90'
Вторая желтая
Д. Кина
86'
Желтая карточка
Д. Кина
83'
Замена
Д. Кина
️️️️
Р. Гути
83'
Замена
Т. Моренте
️️️️
Г. Паласиос
83'
Замена
Фидель
️️️️
П. Милья
80'
Желтая карточка
А. Кольядо
Замена
С. Ньигес
️️️️
А. Гризманн
80'
Замена
Коке
️️️️
П. Барриос
80'
Желтая карточка
П. Барриос
76'
ГОЛ! 2:0!
А. Мората
74'
69'
Замена
А. Кольядо
️️️️
Л. Бойе
69'
Замена
Э. Понсе
️️️️
Р. Марти
Замена
Т. Лемар
️️️️
Ж. Феликс
66'
Замена
С. Регилон
️️️️
Я. Карраско
57'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Феликс
Пас отдал
А. Гризманн
56'
Вторая желтая
М. Эрмосо
53'
Желтая карточка
М. Эрмосо
50'
48'
Желтая карточка
Р. Марти
45'
+1
Красная карточка
Г. Верду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
9
Рохер Марти
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
3
Серхио Регилон
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
57
Серхио Диес
ПЗ
28
Айтор Гисмера
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Эльче
1
Аксель Вернер
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
27
Карлес Марко
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
8
Домингуш Кина
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
3-3-1-3
13
Облак
20
Хименес
15
Савич
22
Эрмосо
14
Льоренте
8
Барриос
19
Кондогбиа
10
Карраско
79
Феликс
7
Гризманн
21
Мората
3-3-1-1-2
13
Бадия
5
Верду
6
Бигас
16
Гонсалес
13
Паласиос
8
Маскарель
18
Клер
10
Гути
11
Милья
15
Бойе
9
Марти
10
Карраско
3
Регилон
3
Регилон
10
Карраско
7
Гризманн
8
Ньигес
8
Ньигес
7
Гризманн
8
Барриос
6
Коке
6
Коке
8
Барриос
79
Феликс
18
Лемар
18
Лемар
79
Феликс
15
Бойе
10
Кольядо
10
Кольядо
15
Бойе
10
Гути
8
Кина
8
Кина
10
Гути
13
Паласиос
20
Моренте
20
Моренте
13
Паласиос
11
Милья
10
Фидель
10
Фидель
11
Милья
9
Марти
9
Понсе
9
Понсе
9
Марти
Остались в запасе
Атлетико
Эльче
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
57
Серхио Диес
ПЗ
28
Айтор Гисмера
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Аксель Вернер
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
27
Карлес Марко
ПЗ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
57
Серхио Диес
ПЗ
28
Айтор Гисмера
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
27
Карлес Марко
ПЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Атлетико - Эльче
2
1
2
3
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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