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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Барселона
Эльче - Барселона: обзор матча 01 апреля 2023
Эльче
01.04.2023, суббота, 22:00
Испания. Примера, 27 тур
0 : 4
Завершен
Барселона
20'
Р. Левандовски
56'
А. Фати
66'
Р. Левандовски
70'
Ф. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльче - Барселона
87'
Желтая карточка
Р. Левандовски
78'
Замена
П. Торре
️️️️
Р. Араухо
Замена
Э. Понсе
️️️️
П. Милья
76'
74'
Желтая карточка
Р. Араухо
70'
ГОЛ! 0:4!
Ф. Торрес
Пас отдал
Р. Левандовски
68'
Замена
Ф. Кессье
️️️️
Гави
66'
ГОЛ! 0:3!
Р. Левандовски
Пас отдал
Гави
Замена
Хосан
️️️️
Т. Моренте
65'
Замена
Н. Фернандес Меркау
️️️️
Л. Бланко
65'
60'
Желтая карточка
Гави
56'
ГОЛ! 0:2!
А. Фати
Пас отдал
Ф. Торрес
Замена
Р. Гути
️️️️
Х. Анхель Кармона
54'
20'
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Р. Араухо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
3
Лаутаро Бланко
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Жерар Гумбау
ОП
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Гави
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Эльче
1
Аксель Вернер
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
10
Рауль Гути
ЦП
18
Джон Дональд
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
17
Хосан
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
47
Анхель Аларкон
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Марк Касадо
ОП
19
Франк Кессье
ЦП
20
Пабло Торре
АП
17
Эстанис Педрола
ЦФ
3-4-3
13
Бадия
13
Паласиос
3
Бланко
6
Бигас
18
Клер
8
Маскарель
6
Гумбау
22
Кармона
11
Милья
10
Фидель
20
Моренте
3-2-2-2-1
1
тер Стеген
23
Кунде
33
Араухо
24
Гарсия
3
Алонсо
18
Альба
6
Роберто
6
Гави
14
Торрес
31
Фати
9
Левандовски
3
Бланко
7
Фернандес Меркау
7
Фернандес Меркау
3
Бланко
22
Кармона
10
Гути
10
Гути
22
Кармона
20
Моренте
17
Хосан
17
Хосан
20
Моренте
11
Милья
9
Понсе
9
Понсе
11
Милья
6
Гави
19
Кессье
19
Кессье
6
Гави
33
Араухо
20
Торре
20
Торре
33
Араухо
Остались в запасе
Эльче
Барселона
10
Алекс Кольядо
ПВ
1
Аксель Вернер
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
18
Джон Дональд
ЦП
Главный тренер
Себастьян Беккачече
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Марк Касадо
ОП
47
Анхель Аларкон
ЛВ
17
Эстанис Педрола
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
10
Алекс Кольядо
ПВ
1
Аксель Вернер
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
18
Джон Дональд
ЦП
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Марк Касадо
ОП
47
Анхель Аларкон
ЛВ
17
Эстанис Педрола
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Эльче - Барселона
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
10 лет независимости РК
Где смотреть матч:
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