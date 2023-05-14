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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Атлетико
Эльче - Атлетико: обзор матча 14 мая 2023
Эльче
14.05.2023, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 34 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико
41'
Фидель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльче - Атлетико
Замена
Э. Понсе
️️️️
Л. Бойе
90'
+3
Замена
Р. Гути
️️️️
Фидель
83'
Замена
Л. Магальян
️️️️
П. Бигас
83'
82'
Замена
К. Мартин
️️️️
Коке
Замена
П. Милья
️️️️
Л. Бланко
67'
Замена
Хосан
️️️️
Р. Нтека
67'
61'
Замена
П. Барриос
️️️️
Р. Де Пауль
61'
Замена
С. Регилон
️️️️
М. Эрмосо
53'
Замена
А. Корреа
️️️️
Т. Лемар
ГОЛ! 1:0!
Фидель
41'
Желтая карточка
Л. Бланко
36'
Желтая карточка
Фидель
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
3
Лаутаро Бланко
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
18
Джон Дональд
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Эльче
1
Аксель Вернер
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
24
Папе Шейх
ЦП
10
Рауль Гути
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
17
Хосан
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Бадия
18
Клер
3
Бланко
6
Бигас
13
Паласиос
6
Гумбау
18
Дональд
10
Фидель
11
Нтека
20
Моренте
15
Бойе
3-3-2-2
13
Грбич
20
Молина
22
Эрмосо
20
Хименес
28
Витсель
7
Де Пауль
6
Коке
18
Лемар
10
Карраско
21
Мората
7
Гризманн
6
Бигас
16
Магальян
16
Магальян
6
Бигас
10
Фидель
10
Гути
10
Гути
10
Фидель
3
Бланко
11
Милья
11
Милья
3
Бланко
11
Нтека
17
Хосан
17
Хосан
11
Нтека
15
Бойе
9
Понсе
9
Понсе
15
Бойе
22
Эрмосо
3
Регилон
3
Регилон
22
Эрмосо
7
Де Пауль
8
Барриос
8
Барриос
7
Де Пауль
18
Лемар
10
Корреа
10
Корреа
18
Лемар
6
Коке
77
Мартин
77
Мартин
6
Коке
Остались в запасе
Эльче
Атлетико
10
Алекс Кольядо
ПВ
1
Аксель Вернер
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
Главный тренер
Себастьян Беккачече
31
Антонио Гомис
ВР
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
10
Алекс Кольядо
ПВ
1
Аксель Вернер
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Эльче - Атлетико
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
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