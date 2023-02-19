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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Эспаньол
Эльче - Эспаньол: обзор матча 19 февраля 2023
Эльче
19.02.2023, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 22 тур
0 : 1
Завершен
Эспаньол
90+3'
С. Дардер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльче - Эспаньол
90'
+6
Желтая карточка
Э. Экспозито
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
С. Дардер
Пас отдал
Н. Меламед
90'
Замена
Н. Меламед
️️️️
О. Хиль
Замена
Хосан
️️️️
Фидель
88'
Замена
Г. Верду
️️️️
Ж. Гумбау
86'
Вторая желтая
Х. Анхель Кармона
82'
77'
Замена
С. Вассим Кеддари
️️️️
Д. Суарес
77'
Замена
Э. Экспозито
️️️️
Б. Оливан
Замена
Р. Нтека
️️️️
Э. Понсе
76'
Желтая карточка
Х. Анхель Кармона
71'
65'
Замена
А. Видаль
️️️️
Х. Пуадо
65'
Замена
Р. Пьерр-Габриэль
️️️️
Р. Санчес
Замена
П. Бигас
️️️️
Л. Магальян
46'
44'
Желтая карточка
Б. Оливан
43'
Желтая карточка
О. Хиль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Жерар Гумбау
ОП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
5
Винисиус Соуза
ОП
20
Хосе Грагера
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Денис Суарес
АП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Эльче
1
Аксель Вернер
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
3
Лаутаро Бланко
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Рауль Гути
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
17
Хосан
ПВ
Эспаньол
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
16
Хосе Ласо
ЛВ
15
Лука Колеошо
ЛВ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
3-4-1-2
13
Бадия
13
Паласиос
16
Магальян
3
Роко
18
Клер
8
Маскарель
6
Гумбау
22
Кармона
10
Фидель
15
Бойе
9
Понсе
4-1-2-2-1
1
Пачеко
22
Санчес
27
Хиль
21
Гомес
5
Оливан
5
Соуза
20
Грагера
10
Дардер
4
Суарес
7
Пуадо
22
Брейтуэйт
6
Гумбау
5
Верду
5
Верду
6
Гумбау
16
Магальян
6
Бигас
6
Бигас
16
Магальян
9
Понсе
11
Нтека
11
Нтека
9
Понсе
10
Фидель
17
Хосан
17
Хосан
10
Фидель
4
Суарес
5
Кеддари
5
Кеддари
4
Суарес
22
Санчес
18
Пьерр-Габриэль
18
Пьерр-Габриэль
22
Санчес
7
Пуадо
22
Видаль
22
Видаль
7
Пуадо
5
Оливан
8
Экспозито
8
Экспозито
5
Оливан
27
Хиль
10
Меламед
10
Меламед
27
Хиль
Остались в запасе
Эльче
Эспаньол
1
Аксель Вернер
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
3
Лаутаро Бланко
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
10
Рауль Гути
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
20
Тете Моренте
ЛВ
Главный тренер
Франсиско Родригес
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
16
Хосе Ласо
ЛВ
15
Лука Колеошо
ЛВ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
3
Лаутаро Бланко
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
10
Рауль Гути
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
20
Тете Моренте
ЛВ
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
16
Хосе Ласо
ЛВ
15
Лука Колеошо
ЛВ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Эльче - Эспаньол
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
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