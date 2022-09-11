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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Атлетик
Эльче - Атлетик: обзор матча 11 сентября 2022
Эльче
11.09.2022, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 5 тур
1 : 4
Завершен
Атлетик
59'
Э. Понсе
9'
Н. Фернандес Меркау (АГ)
14'
О. Сансет (П)
22'
Н. Уильямс
44'
А. Беренгер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльче - Атлетик
78'
Замена
Х. Морсильо
️️️️
И. Уильямс
78'
Замена
Г. Гурусета
️️️️
И. Муньяин
72'
Замена
М. Весга
️️️️
Д. Гарсия
Замена
Р. Гути
️️️️
Ж. Гумбау
72'
Желтая карточка
П. Бигас
69'
Замена
Хосан
️️️️
П. Лирола
66'
64'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
О. Сансет
64'
Замена
О. Саррага
️️️️
Н. Уильямс
ГОЛ! 1:4!
Э. Понсе
Пас отдал
Л. Бойе
59'
Замена
Фидель
️️️️
А. Кольядо
46'
Желтая карточка
Э. Роко
44'
44'
ГОЛ! 0:4!
А. Беренгер
Замена
Э. Понсе
️️️️
О. Маскарель
38'
Желтая карточка
О. Маскарель
30'
22'
ГОЛ! 0:3!
Н. Уильямс
Пас отдал
О. де Маркос
14'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
О. Сансет
9'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Н. Фернандес Меркау
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Жерар Гумбау
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Икер Муньяин
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Эльче
1
Аксель Вернер
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
20
Тете Моренте
ЛВ
18
Джон Дональд
ЦП
10
Рауль Гути
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
17
Хосан
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
35
Андер Иру
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
4-2-1-2-1
13
Бадия
7
Фернандес Меркау
6
Бигас
3
Роко
14
Лирола
8
Маскарель
6
Гумбау
8
Кина
11
Милья
10
Кольядо
15
Бойе
4-1-3-2
1
Симон
18
де Маркос
26
Мартинес
3
Вивиан
15
Леке
14
Дани Гарсия
7
Беренгер
10
Муньяин
8
Сансет
9
Уильямс
10
Уильямс
6
Гумбау
10
Гути
10
Гути
6
Гумбау
10
Кольядо
10
Фидель
10
Фидель
10
Кольядо
14
Лирола
17
Хосан
17
Хосан
14
Лирола
8
Маскарель
9
Понсе
9
Понсе
8
Маскарель
14
Дани Гарсия
6
Весга
6
Весга
14
Дани Гарсия
10
Уильямс
6
Саррага
6
Саррага
10
Уильямс
9
Уильямс
7
Морсильо
7
Морсильо
9
Уильямс
8
Сансет
14
Гарсия
14
Гарсия
8
Сансет
10
Муньяин
11
Гурусета
11
Гурусета
10
Муньяин
Остались в запасе
Эльче
Атлетик
1
Аксель Вернер
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
18
Джон Дональд
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
20
Тете Моренте
ЛВ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
13
Хулен Агирресабала
ВР
35
Андер Иру
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
18
Джон Дональд
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
20
Тете Моренте
ЛВ
9
Рохер Марти
ЦФ
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
35
Андер Иру
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Эльче - Атлетик
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
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