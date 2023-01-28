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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Эльче
Севилья - Эльче: обзор матча 28 января 2023
Севилья
28.01.2023, суббота, 20:30
Испания. Примера, 19 тур
3 : 0
Завершен
Эльче
29'
Ю. Эн-Несири
43'
М. Акунья
45+3'
Ю. Эн-Несири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Севилья - Эльче
84'
Замена
Р. Гути
️️️️
О. Маскарель
Желтая карточка
Л. Окампос
80'
79'
Желтая карточка
Ж. Гумбау
79'
Желтая карточка
О. Маскарель
74'
Замена
Н. Фернандес Меркау
️️️️
П. Милья
Замена
Р. Мир
️️️️
Ю. Эн-Несири
72'
Замена
А. Гомес
️️️️
Фернандо
72'
64'
Замена
Л. Магальян
️️️️
Г. Паласиос
64'
Замена
Хосан
️️️️
Фидель
64'
Замена
Э. Понсе
️️️️
Л. Бойе
Замена
Н. Гудель
️️️️
К. Рекик
62'
Замена
Х. Хордан
️️️️
И. Ракитич
62'
ГОЛ! 3:0!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
Сусо
45'
+3
44'
Желтая карточка
Фидель
ГОЛ! 2:0!
М. Акунья
43'
41'
Красная карточка
П. Бигас
Замена
Г. Монтиэль
️️️️
Х. Навас
39'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
М. Акунья
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
3
Лаутаро Бланко
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Жерар Гумбау
ОП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Карлос Альварес
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Эльче
1
Аксель Вернер
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
10
Рауль Гути
ЦП
17
Хосан
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
4-1-2-2-1
37
Буну
21
Акунья
4
Рекик
5
Баде
16
Навас
5
Фернандо
8
Торрес
11
Ракитич
7
Окампос
10
Сусо
21
Эн-Несири
3-4-2-1
13
Бадия
3
Роко
6
Бигас
3
Бланко
13
Паласиос
8
Маскарель
6
Гумбау
16
Гонсалес
11
Милья
10
Фидель
15
Бойе
16
Навас
29
Монтиэль
29
Монтиэль
16
Навас
11
Ракитич
19
Хордан
19
Хордан
11
Ракитич
4
Рекик
8
Гудель
8
Гудель
4
Рекик
5
Фернандо
10
Гомес
10
Гомес
5
Фернандо
21
Эн-Несири
17
Мир
17
Мир
21
Эн-Несири
11
Милья
7
Фернандес Меркау
7
Фернандес Меркау
11
Милья
13
Паласиос
16
Магальян
16
Магальян
13
Паласиос
8
Маскарель
10
Гути
10
Гути
8
Маскарель
10
Фидель
17
Хосан
17
Хосан
10
Фидель
15
Бойе
9
Понсе
9
Понсе
15
Бойе
Остались в запасе
Севилья
Эльче
1
Альберто Флорес
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
8
Карлос Альварес
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
1
Аксель Вернер
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
8
Карлос Альварес
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Севилья - Эльче
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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