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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Вальядолид
Эльче - Вальядолид: обзор матча 11 марта 2023
Эльче
11.03.2023, суббота, 18:15
Испания. Примера, 25 тур
1 : 1
Завершен
Вальядолид
90+6'
Т. Моренте
4'
К. Ларин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльче - Вальядолид
Желтая карточка
О. Маскарель
90'
+12
90'
+12
Вторая желтая
М. Онгла
90'
+12
Желтая карточка
М. Онгла
90'
+11
Желтая карточка
К. Ларин
90'
+11
Вторая желтая
Р. Меса
Желтая карточка
П. Милья
90'
+6
ГОЛ! 1:1!
Т. Моренте
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
Р. Меса
Замена
Н. Фернандес Меркау
️️️️
Э. Роко
86'
73'
Замена
С. Эскудеро
️️️️
Л. Оласа
73'
Замена
К. Перес
️️️️
О. Плано
72'
Желтая карточка
О. Плано
Замена
Р. Гути
️️️️
Ж. Гумбау
72'
Желтая карточка
Т. Моренте
71'
63'
Замена
Д. Мачис
️️️️
И. Санчес
Замена
Л. Бланко
️️️️
К. Клер
63'
62'
Замена
Х. Санчес
️️️️
Х. Фернандес
57'
Замена
Р. Меса
️️️️
А. Агуадо
Замена
Э. Понсе
️️️️
Р. Нтека
46'
Замена
Т. Моренте
️️️️
Х. Анхель Кармона
46'
Желтая карточка
Ж. Гумбау
20'
4'
ГОЛ! 0:1!
К. Ларин
Пас отдал
Л. Оласа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Жерар Гумбау
ОП
11
Ранди Нтека
АП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Вальядолид
1
Серхио Асенхо
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
10
Иван Санчес
ПВ
20
Оскар Плано
ПВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Эльче
1
Аксель Вернер
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
3
Лаутаро Бланко
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
10
Рауль Гути
ЦП
17
Хосан
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Вальядолид
1
Альваро Асевес
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
16
Роке Меса
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
6
Мончу
ЦП
11
Серхио Леон
ЦФ
3-4-2-1
13
Бадия
13
Паласиос
16
Магальян
3
Роко
18
Клер
8
Маскарель
6
Гумбау
22
Кармона
10
Фидель
11
Нтека
15
Бойе
3-2-1-3-1
1
Асенхо
12
Фернандес
5
Эль-Ямик
18
Онгла
22
Фреснеда
15
Оласа
18
Агуадо
20
Плано
10
Санчес
19
Плата
9
Ларин
3
Роко
7
Фернандес Меркау
7
Фернандес Меркау
3
Роко
18
Клер
3
Бланко
3
Бланко
18
Клер
6
Гумбау
10
Гути
10
Гути
6
Гумбау
22
Кармона
20
Моренте
20
Моренте
22
Кармона
11
Нтека
9
Понсе
9
Понсе
11
Нтека
15
Оласа
18
Эскудеро
18
Эскудеро
15
Оласа
12
Фернандес
15
Санчес
15
Санчес
12
Фернандес
18
Агуадо
16
Меса
16
Меса
18
Агуадо
20
Плано
71
Перес
71
Перес
20
Плано
10
Санчес
11
Мачис
11
Мачис
10
Санчес
Остались в запасе
Эльче
Вальядолид
1
Аксель Вернер
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
17
Хосан
ПВ
Главный тренер
Франсиско Родригес
1
Альваро Асевес
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
6
Мончу
ЦП
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
17
Хосан
ПВ
Остались в запасе
1
Альваро Асевес
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
6
Мончу
ЦП
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Статистика матча Эльче - Вальядолид
4
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
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