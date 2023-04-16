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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Эльче
Жирона - Эльче: обзор матча 16 апреля 2023
Жирона
16.04.2023, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 29 тур
2 : 0
Завершен
Эльче
45'
В. Кастелланос
70'
О. Ромеу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жирона - Эльче
90'
+2
Красная карточка
Э. Понсе
78'
Замена
Р. Нтека
️️️️
Л. Бойе
78'
Замена
Э. Понсе
️️️️
П. Милья
78'
Замена
Н. Фернандес Меркау
️️️️
Т. Моренте
Замена
Я. Коуто
️️️️
И. Мартин
77'
Замена
К. Стуани
️️️️
В. Кастелланос
77'
73'
Желтая карточка
Ж. Гумбау
ГОЛ! 2:0!
О. Ромеу
Пас отдал
И. Мартин
70'
Замена
М. Гутьеррес
️️️️
Х. Эрнандес
58'
Замена
В. Фернандес
️️️️
Т. Вилья
58'
57'
Желтая карточка
Л. Бойе
Желтая карточка
О. Ромеу
47'
46'
Замена
А. Кольядо
️️️️
Р. Гути
46'
Замена
П. Лирола
️️️️
Г. Паласиос
ГОЛ! 1:0!
В. Кастелланос
Пас отдал
Т. Вилья
45'
Желтая карточка
С. Буэно
42'
22'
Желтая карточка
П. Милья
Желтая карточка
В. Кастелланос
17'
Замена
А. Гарсия
️️️️
Б. Гарсия
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Иван Мартин
АП
10
Борха Гарсия
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Эльче
1
Аксель Вернер
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
20
Тете Моренте
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Жерар Гумбау
ОП
18
Джон Дональд
ЦП
10
Рауль Гути
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Жирона
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
36
Рикард Артеро
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
17
Валери Фернандес
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Эльче
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
3
Лаутаро Бланко
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
10
Алекс Кольядо
ПВ
17
Хосан
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
4-1-3-2
13
Газзанига
15
Эрнандес
14
Буэно
6
Хуанпе
22
Мартинес
21
Ромеу
19
Вилья
10
Гарсия
11
Цыганков
11
Кастелланос
23
Мартин
3-2-2-2-1
1
Вернер
13
Паласиос
6
Бигас
18
Клер
8
Маскарель
6
Гумбау
18
Дональд
10
Гути
11
Милья
20
Моренте
15
Бойе
15
Эрнандес
3
Гутьеррес
3
Гутьеррес
15
Эрнандес
23
Мартин
27
Коуто
27
Коуто
23
Мартин
10
Гарсия
24
Гарсия
24
Гарсия
10
Гарсия
19
Вилья
17
Фернандес
17
Фернандес
19
Вилья
11
Кастелланос
7
Стуани
7
Стуани
11
Кастелланос
10
Гути
10
Кольядо
10
Кольядо
10
Гути
20
Моренте
7
Фернандес Меркау
7
Фернандес Меркау
20
Моренте
13
Паласиос
14
Лирола
14
Лирола
13
Паласиос
15
Бойе
11
Нтека
11
Нтека
15
Бойе
11
Милья
9
Понсе
9
Понсе
11
Милья
Остались в запасе
Жирона
Эльче
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
36
Рикард Артеро
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
5
Гонсало Верду
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
3
Лаутаро Бланко
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
17
Хосан
ПВ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Остались в запасе
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
36
Рикард Артеро
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Остались в запасе
5
Гонсало Верду
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
3
Лаутаро Бланко
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
17
Хосан
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Статистика матча Жирона - Эльче
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
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