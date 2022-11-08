Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Жирона
Эльче - Жирона: обзор матча 08 ноября 2022
Эльче
08.11.2022, вторник, 21:00
Испания. Примера, 14 тур
1 : 2
Завершен
Жирона
16'
П. Лирола
39'
И. Мартин
66'
В. Кастелланос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльче - Жирона
90'
+1
Замена
Р. Террац
️️️️
А. Гарсия
90'
+1
Замена
Б. Эспиноcа
️️️️
В. Фернандес
88'
Желтая карточка
К. Стуани
Желтая карточка
Д. Гонсалес
88'
Замена
П. Бигас
️️️️
Э. Роко
81'
Замена
️️️️
К. Клер
81'
Желтая карточка
Ж. Гумбау
70'
69'
Замена
Р. Рикельме
️️️️
Т. Вилья
69'
Замена
К. Стуани
️️️️
В. Кастелланос
66'
ГОЛ! 1:2!
В. Кастелланос
Пас отдал
А. Мартинес
Замена
Р. Марти
️️️️
Л. Бойе
66'
Замена
Ж. Гумбау
️️️️
Хосан
57'
Замена
Э. Понсе
️️️️
Р. Гути
57'
39'
ГОЛ! 1:1!
И. Мартин
Пас отдал
Х. Эрнандес
Желтая карточка
Хосан
28'
22'
Желтая карточка
Т. Вилья
ГОЛ! 1:0!
П. Лирола
Пас отдал
А. Кольядо
16'
13'
Замена
И. Мартин
️️️️
Я. Эррера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
17
Хосан
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
17
Валери Фернандес
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Эльче
1
Аксель Вернер
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
27
Карлес Марко
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
4
Родриго Мендоса
ЦП
18
Джон Дональд
ЦП
9
Рохер Марти
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Жирона
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
36
Рикард Артеро
АП
23
Иван Мартин
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Бадия
18
Клер
3
Роко
16
Гонсалес
14
Лирола
8
Маскарель
10
Гути
11
Милья
10
Кольядо
17
Хосан
15
Бойе
3-1-3-2-1
13
Газзанига
22
Мартинес
14
Буэно
15
Эрнандес
5
Лопес
24
Гарсия
21
Эррера
21
Ромеу
17
Фернандес
19
Вилья
11
Кастелланос
3
Роко
6
Бигас
6
Бигас
3
Роко
17
Хосан
6
Гумбау
6
Гумбау
17
Хосан
15
Бойе
9
Марти
9
Марти
15
Бойе
10
Гути
9
Понсе
9
Понсе
10
Гути
17
Фернандес
20
Эспиноcа
20
Эспиноcа
17
Фернандес
24
Гарсия
11
Террац
11
Террац
24
Гарсия
21
Эррера
23
Мартин
23
Мартин
21
Эррера
19
Вилья
17
Рикельме
17
Рикельме
19
Вилья
11
Кастелланос
7
Стуани
7
Стуани
11
Кастелланос
Остались в запасе
Эльче
Жирона
1
Аксель Вернер
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
27
Карлес Марко
ПЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
18
Джон Дональд
ЦП
20
Тете Моренте
ЛВ
Главный тренер
Франсиско Родригес
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
36
Рикард Артеро
АП
21
Ману Вальехо
ЛВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
27
Карлес Марко
ПЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
18
Джон Дональд
ЦП
20
Тете Моренте
ЛВ
Остались в запасе
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
36
Рикард Артеро
АП
21
Ману Вальехо
ЛВ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Эльче - Жирона
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Информация о матче
Главный судья:
Пабло Гонсалес Фуэртес
Стадион:
Мартинес Валеро
Новости команд
Все
Эльче
Жирона
«Леванте» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Леванте» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Аякс» купил футболиста сборной Украины
27 августа
1
«Барселона» отдала игрока в аренду «Аяксу»
4 августа
Игрок «Барселоны» перейдет в «Аякс»
3 июля
Тер Стеген определился с новой командой
26 июня
3
204-сантиметровый украинский форвард перешел в «Жирону»
12 июня
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+