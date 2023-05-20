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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Эльче
Хетафе - Эльче: обзор матча 20 мая 2023
Хетафе
20.05.2023, суббота, 19:30
Испания. Примера, 35 тур
1 : 1
Завершен
Эльче
8'
М. Эль-Хаддади
45+1'
Л. Бойе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хетафе - Эльче
Желтая карточка
Д. Джене
90'
+3
79'
Замена
Р. Гути
️️️️
Фидель
79'
Замена
Г. Верду
️️️️
Т. Моренте
73'
Замена
П. Милья
️️️️
Р. Нтека
Замена
Х. Латаса
️️️️
Г. Альварес
69'
Замена
Г. Вильяр
️️️️
К. Аленья
69'
Замена
Порту
️️️️
Д. Суарес
56'
Замена
Б. Майорал
️️️️
М. Эль-Хаддади
56'
Желтая карточка
Д. Суарес
51'
49'
Желтая карточка
П. Бигас
46'
Замена
Хосан
️️️️
Л. Магальян
46'
Замена
Н. Фернандес Меркау
️️️️
Л. Бланко
Желтая карточка
Э. Унал
45'
+2
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Л. Бойе
Замена
Х. Иглесиас
️️️️
М. Арамбарри
37'
ГОЛ! 1:0!
М. Эль-Хаддади
Пас отдал
Д. Суарес
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
10
Фидель
ЛВ
20
Тете Моренте
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
18
Джон Дональд
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Хетафе
1
Кико Касилья
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
6
Луис Милья
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
27
Анхель Алгобия
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
10
Порту
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Эльче
1
Аксель Вернер
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
34
Javi Pamies
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
10
Рауль Гути
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
17
Хосан
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
3-2-3-2
13
Сорья
17
Альварес
23
Митрович
15
Альдрете
2
Джене
22
Суарес
8
Арамбарри
88
Максимович
10
Аленья
19
Унал
16
Эль-Хаддади
4-1-1-3-1
13
Бадия
18
Клер
6
Бигас
16
Магальян
3
Бланко
6
Гумбау
18
Дональд
10
Фидель
11
Нтека
20
Моренте
15
Бойе
8
Арамбарри
2
Иглесиас
2
Иглесиас
8
Арамбарри
10
Аленья
12
Вильяр
12
Вильяр
10
Аленья
22
Суарес
10
Порту
10
Порту
22
Суарес
16
Эль-Хаддади
9
Майорал
9
Майорал
16
Эль-Хаддади
17
Альварес
9
Латаса
9
Латаса
17
Альварес
3
Бланко
7
Фернандес Меркау
7
Фернандес Меркау
3
Бланко
20
Моренте
5
Верду
5
Верду
20
Моренте
10
Фидель
10
Гути
10
Гути
10
Фидель
11
Нтека
11
Милья
11
Милья
11
Нтека
16
Магальян
17
Хосан
17
Хосан
16
Магальян
Остались в запасе
Хетафе
Эльче
1
Кико Касилья
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
6
Луис Милья
ЦП
27
Анхель Алгобия
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
10
Алекс Кольядо
ПВ
1
Аксель Вернер
ВР
34
Javi Pamies
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
6
Луис Милья
ЦП
27
Анхель Алгобия
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
Остались в запасе
10
Алекс Кольядо
ПВ
1
Аксель Вернер
ВР
34
Javi Pamies
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Статистика матча Хетафе - Эльче
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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