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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Мальорка
Эльче - Мальорка: обзор матча 10 октября 2022
Эльче
10.10.2022, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 8 тур
1 : 1
Завершен
Мальорка
15'
Э. Понсе
71'
В. Мурики (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльче - Мальорка
90'
+10
Желтая карточка
Р. Батталья
90'
+4
Замена
Р. Батталья
️️️️
И. Руис де Галаррета
90'
+4
Замена
Д. Родригес
️️️️
Л. Кан Ин
90'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
87'
Желтая карточка
П. Райкович
85'
Красная карточка
В. Мурики
Желтая карточка
П. Бигас
80'
78'
Желтая карточка
А. Раильо
Замена
Д. Кина
️️️️
Р. Гути
76'
Замена
П. Милья
️️️️
Г. Паласиос
76'
Желтая карточка
О. Маскарель
73'
73'
Желтая карточка
К. Гренье
71'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Мурики
Желтая карточка
Г. Верду
70'
64'
Замена
Анхель
️️️️
Х. Копете
Замена
Н. Фернандес Меркау
️️️️
К. Клер
63'
Красная карточка
Л. Бойе
61'
61'
Замена
К. Гренье
️️️️
И. Баба
61'
Замена
А. Ндиайе
️️️️
А. Санчес
Замена
Л. Бойе
️️️️
Э. Понсе
57'
Замена
П. Лирола
️️️️
Хосан
57'
Желтая карточка
Э. Понсе
15'
ГОЛ! 1:0!
Э. Понсе
Пас отдал
Ж. Гумбау
15'
12'
Пенальти не реализован!
В. Мурики
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Жерар Гумбау
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
17
Хосан
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Эльче
28
Хесус Лопес
ВР
1
Аксель Вернер
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
20
Тете Моренте
ЛВ
18
Джон Дональд
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
19
Клеман Гренье
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
14
Дани Родригес
АП
9
Абдон
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
4-2-1-1-2
13
Бадия
18
Клер
5
Верду
6
Бигас
13
Паласиос
8
Маскарель
6
Гумбау
10
Гути
17
Хосан
9
Марти
9
Понсе
3-2-3-1-1
1
Райкович
24
Вальент
21
Раильо
3
Копете
24
Маффео
13
Куфре
16
Руис де Галаррета
14
Баба
6
Санчес
7
Кан Ин
19
Мурики
18
Клер
7
Фернандес Меркау
7
Фернандес Меркау
18
Клер
17
Хосан
14
Лирола
14
Лирола
17
Хосан
10
Гути
8
Кина
8
Кина
10
Гути
13
Паласиос
11
Милья
11
Милья
13
Паласиос
9
Понсе
15
Бойе
15
Бойе
9
Понсе
14
Баба
19
Гренье
19
Гренье
14
Баба
16
Руис де Галаррета
6
Батталья
6
Батталья
16
Руис де Галаррета
7
Кан Ин
14
Родригес
14
Родригес
7
Кан Ин
6
Санчес
21
Ндиайе
21
Ндиайе
6
Санчес
3
Копете
9
Анхель
9
Анхель
3
Копете
Остались в запасе
Эльче
Мальорка
10
Алекс Кольядо
ПВ
28
Хесус Лопес
ВР
1
Аксель Вернер
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
18
Джон Дональд
ЦП
20
Тете Моренте
ЛВ
Главный тренер
Франсиско Родригес
13
Лео Роман
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
10
Алекс Кольядо
ПВ
28
Хесус Лопес
ВР
1
Аксель Вернер
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
18
Джон Дональд
ЦП
20
Тете Моренте
ЛВ
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Эльче - Мальорка
4
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
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