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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Эльче
Атлетик - Эльче: обзор матча 28 мая 2023
Атлетик
28.05.2023, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 37 тур
0 : 1
Завершен
Эльче
90+2'
Л. Бойе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Эльче
90'
+2
ГОЛ! 0:1!
Л. Бойе
Пас отдал
Хосан
78'
Замена
Р. Гути
️️️️
Фидель
78'
Замена
Л. Бойе
️️️️
Р. Нтека
Замена
А. Арес
️️️️
Г. Гурусета
73'
61'
Замена
П. Милья
️️️️
Л. Бланко
60'
Желтая карточка
К. Клер
Замена
О. Саррага
️️️️
О. Сансет
60'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
И. Муньяин
60'
29'
Замена
Э. Роко
️️️️
П. Бигас
Желтая карточка
Д. Вивиан
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
8
Ойан Сансет
АП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
10
Фидель
ЛВ
20
Тете Моренте
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
18
Джон Дональд
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
17
Хосан
ПВ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
2
Андер Капа
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
33
Хуниор Бита
ЦП
46
Унаи Гомес
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
7
Аду Арес
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Эльче
1
Аксель Вернер
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
34
Javi Pamies
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
10
Рауль Гути
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
4-1-3-2
1
Симон
17
Бершиче
3
Вивиан
4
Паредес
18
де Маркос
6
Весга
8
Сансет
10
Муньяин
7
Беренгер
9
Уильямс
11
Гурусета
4-1-1-3-1
13
Бадия
18
Клер
16
Магальян
6
Бигас
3
Бланко
6
Гумбау
18
Дональд
17
Хосан
11
Нтека
20
Моренте
10
Фидель
8
Сансет
6
Саррага
6
Саррага
8
Сансет
11
Гурусета
7
Арес
7
Арес
11
Гурусета
10
Муньяин
14
Гарсия
14
Гарсия
10
Муньяин
6
Бигас
3
Роко
3
Роко
6
Бигас
10
Фидель
10
Гути
10
Гути
10
Фидель
3
Бланко
11
Милья
11
Милья
3
Бланко
11
Нтека
15
Бойе
15
Бойе
11
Нтека
Остались в запасе
Атлетик
Эльче
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
2
Андер Капа
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
33
Хуниор Бита
ЦП
46
Унаи Гомес
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
10
Алекс Кольядо
ПВ
1
Аксель Вернер
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
34
Javi Pamies
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
2
Андер Капа
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
33
Хуниор Бита
ЦП
46
Унаи Гомес
ЦП
Остались в запасе
10
Алекс Кольядо
ПВ
1
Аксель Вернер
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
34
Javi Pamies
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Статистика матча Атлетик - Эльче
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
Okko
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