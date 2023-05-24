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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Севилья
Эльче - Севилья: обзор матча 24 мая 2023
Эльче
24.05.2023, среда, 20:30
Испания. Примера, 36 тур
1 : 1
Завершен
Севилья
25'
Т. Моренте
10'
Э. Ламела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльче - Севилья
90'
+4
Желтая карточка
Б. Хиль
Замена
П. Лирола
️️️️
Хосан
79'
79'
Замена
Б. Хиль
️️️️
М. Акунья
79'
Замена
Р. Мир
️️️️
Ю. Эн-Несири
Желтая карточка
П. Милья
78'
73'
Желтая карточка
Л. Баде
Замена
Р. Гути
️️️️
Фидель
72'
71'
Замена
И. Ракитич
️️️️
Фернандо
70'
Замена
Г. Монтиэль
️️️️
Х. Навас
Замена
Э. Понсе
️️️️
Р. Нтека
66'
Замена
П. Милья
️️️️
Л. Бойе
66'
63'
Желтая карточка
Х. Навас
60'
Желтая карточка
Фернандо
55'
Замена
Н. Гудель
️️️️
Э. Ламела
Замена
А. Кольядо
️️️️
Н. Фернандес Меркау
46'
ГОЛ! 1:1!
Т. Моренте
Пас отдал
Хосан
25'
18'
Красная карточка
П. Гуйе
10'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ламела
Пас отдал
Ю. Эн-Несири
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
18
Карлос Клер
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
18
Джон Дональд
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
17
Хосан
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
21
Маркос Акунья
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
9
Эрик Ламела
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Эльче
1
Аксель Вернер
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
34
Javi Pamies
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
24
Папе Шейх
ЦП
10
Рауль Гути
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
3-1-1-3-2
13
Бадия
18
Клер
6
Бигас
7
Фернандес Меркау
6
Гумбау
18
Дональд
10
Фидель
11
Нтека
17
Хосан
15
Бойе
20
Моренте
3-4-2-1
13
Дмитрович
13
Теллес
4
Рекик
5
Баде
16
Навас
5
Фернандо
18
Гуйе
21
Акунья
9
Ламела
7
Окампос
21
Эн-Несири
7
Фернандес Меркау
10
Кольядо
10
Кольядо
7
Фернандес Меркау
17
Хосан
14
Лирола
14
Лирола
17
Хосан
10
Фидель
10
Гути
10
Гути
10
Фидель
15
Бойе
11
Милья
11
Милья
15
Бойе
11
Нтека
9
Понсе
9
Понсе
11
Нтека
16
Навас
29
Монтиэль
29
Монтиэль
16
Навас
9
Ламела
8
Гудель
8
Гудель
9
Ламела
5
Фернандо
11
Ракитич
11
Ракитич
5
Фернандо
21
Акунья
17
Хиль
17
Хиль
21
Акунья
21
Эн-Несири
17
Мир
17
Мир
21
Эн-Несири
Остались в запасе
Эльче
Севилья
1
Аксель Вернер
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
34
Javi Pamies
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
Главный тренер
Себастьян Беккачече
37
Яссин Буну
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
34
Javi Pamies
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
Остались в запасе
37
Яссин Буну
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Эльче - Севилья
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
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