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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Эльче
Мальорка - Эльче: обзор матча 04 марта 2023
Мальорка
04.03.2023, суббота, 20:30
Испания. Примера, 24 тур
0 : 1
Завершен
Эльче
89'
Л. Бойе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальорка - Эльче
89'
ГОЛ! 0:1!
Л. Бойе
Пас отдал
Ж. Гумбау
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Кан Ин
88'
Замена
Л. Аугустинссон
️️️️
Х. Коста
87'
Замена
А. Ндиайе
️️️️
Д. Родригес
86'
Желтая карточка
В. Мурики
77'
74'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
Г. Верду
67'
Замена
Р. Гути
️️️️
Фидель
Желтая карточка
Х. Копете
65'
65'
Желтая карточка
Л. Бойе
60'
Замена
Э. Понсе
️️️️
Р. Нтека
Замена
Абдон
️️️️
Т. Кадевере
60'
Желтая карточка
А. Раильо
49'
46'
Замена
Т. Моренте
️️️️
Х. Анхель Кармона
39'
Желтая карточка
Х. Анхель Кармона
11'
Желтая карточка
Р. Нтека
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
14
Дани Родригес
АП
7
Ли Кан Ин
АП
9
Тино Кадевере
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Жерар Гумбау
ОП
11
Ранди Нтека
АП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
19
Клеман Гренье
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
9
Абдон
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Эльче
1
Аксель Вернер
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
3
Лаутаро Бланко
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Рауль Гути
ЦП
17
Хосан
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Райкович
24
Вальент
21
Раильо
3
Копете
24
Коста
24
Маффео
16
Руис де Галаррета
7
Кан Ин
14
Родригес
19
Мурики
9
Кадевере
3-4-2-1
13
Бадия
13
Паласиос
5
Верду
6
Бигас
22
Кармона
8
Маскарель
6
Гумбау
18
Клер
11
Нтека
10
Фидель
15
Бойе
24
Коста
6
Аугустинссон
6
Аугустинссон
24
Коста
7
Кан Ин
6
Санчес
6
Санчес
7
Кан Ин
14
Родригес
21
Ндиайе
21
Ндиайе
14
Родригес
9
Кадевере
9
Абдон
9
Абдон
9
Кадевере
5
Верду
16
Гонсалес
16
Гонсалес
5
Верду
10
Фидель
10
Гути
10
Гути
10
Фидель
22
Кармона
20
Моренте
20
Моренте
22
Кармона
11
Нтека
9
Понсе
9
Понсе
11
Нтека
Остались в запасе
Мальорка
Эльче
1
Доминик Грейф
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
1
Аксель Вернер
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
3
Лаутаро Бланко
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
17
Хосан
ПВ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
3
Лаутаро Бланко
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
17
Хосан
ПВ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Мальорка - Эльче
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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