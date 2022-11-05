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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Эльче
Вальядолид - Эльче: обзор матча 05 ноября 2022
Вальядолид
05.11.2022, суббота, 18:15
Испания. Примера, 13 тур
2 : 1
Завершен
Эльче
40'
Х. Санчес
46'
Р. Меса
63'
Хосан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вальядолид - Эльче
Замена
Мончу
️️️️
Г. Плата
79'
78'
Замена
Н. Фернандес Меркау
️️️️
П. Лирола
Замена
Ш. Вайссман
️️️️
С. Леон
69'
Замена
К. Перес
️️️️
И. Санчес
67'
Замена
Д. Эль-Ямик
️️️️
Х. Санчес
67'
Желтая карточка
Х. Фернандес
64'
63'
ГОЛ! 2:1!
Хосан
Пас отдал
П. Милья
63'
Замена
Э. Понсе
️️️️
Ж. Гумбау
62'
Замена
Р. Гути
️️️️
Л. Бойе
ГОЛ! 2:0!
Р. Меса
Пас отдал
Г. Плата
46'
46'
Замена
Хосан
️️️️
А. Кольядо
46'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
П. Бигас
Замена
Л. Оласа
️️️️
С. Эскудеро
46'
Желтая карточка
Х. Санчес
45'
ГОЛ! 1:0!
Х. Санчес
Пас отдал
Г. Плата
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Лукас Роша
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
10
Иван Санчес
ПВ
20
Оскар Плано
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Жерар Гумбау
ОП
10
Алекс Кольядо
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Вальядолид
1
Серхио Асенхо
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
71
Кике Перес
ЦП
6
Мончу
ЦП
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
19
Шон Вайссман
ЦФ
Эльче
28
Хесус Лопес
ВР
1
Аксель Вернер
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
18
Джон Дональд
ЦП
10
Рауль Гути
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
17
Хосан
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
4-2-3-1
1
Масип
18
Эскудеро
12
Фернандес
15
Санчес
2
Роша
16
Меса
18
Агуадо
19
Плата
10
Санчес
20
Плано
11
Леон
4-2-3-1
13
Бадия
14
Лирола
6
Бигас
3
Роко
18
Клер
8
Маскарель
6
Гумбау
10
Кольядо
20
Моренте
11
Милья
15
Бойе
18
Эскудеро
15
Оласа
15
Оласа
18
Эскудеро
15
Санчес
5
Эль-Ямик
5
Эль-Ямик
15
Санчес
10
Санчес
71
Перес
71
Перес
10
Санчес
19
Плата
6
Мончу
6
Мончу
19
Плата
11
Леон
19
Вайссман
19
Вайссман
11
Леон
14
Лирола
7
Фернандес Меркау
7
Фернандес Меркау
14
Лирола
6
Бигас
16
Гонсалес
16
Гонсалес
6
Бигас
15
Бойе
10
Гути
10
Гути
15
Бойе
10
Кольядо
17
Хосан
17
Хосан
10
Кольядо
6
Гумбау
9
Понсе
9
Понсе
6
Гумбау
Остались в запасе
Вальядолид
Эльче
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
28
Хесус Лопес
ВР
1
Аксель Вернер
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
18
Джон Дональд
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Остались в запасе
28
Хесус Лопес
ВР
1
Аксель Вернер
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
18
Джон Дональд
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Вальядолид - Эльче
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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