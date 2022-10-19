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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Реал
Эльче - Реал: обзор матча 19 октября 2022
Эльче
19.10.2022, среда, 22:00
Испания. Примера, 10 тур
0 : 3
Завершен
Реал
11'
Ф. Вальверде
75'
К. Бензема
89'
М. Асенсио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльче - Реал
90'
+2
Желтая карточка
А. Рюдигер
89'
ГОЛ! 0:3!
М. Асенсио
Пас отдал
Родриго
88'
Замена
Начо
️️️️
Д. Алаба
88'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Д. Карвахаль
80'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Т. Кроос
80'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Винисиус
Замена
Э. Понсе
️️️️
Л. Бойе
80'
Замена
Д. Кина
️️️️
О. Маскарель
80'
75'
ГОЛ! 0:2!
К. Бензема
Пас отдал
Родриго
Желтая карточка
К. Клер
71'
Замена
Хосан
️️️️
Р. Гути
62'
62'
Замена
О. Чуамени
️️️️
Л. Модрич
Замена
Ж. Гумбау
️️️️
Н. Фернандес Меркау
62'
11'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Вальверде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
18
Карлос Клер
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
11
Родриго
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Эльче
1
Аксель Вернер
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
10
Алекс Кольядо
ПВ
17
Хосан
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Реал
1
Луис Лопес
ВР
30
Лукас Каньисарес
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
3-3-1-2-1
13
Бадия
7
Фернандес Меркау
6
Бигас
5
Верду
18
Клер
8
Маскарель
13
Паласиос
10
Гути
11
Милья
20
Моренте
15
Бойе
4-3-2-1
13
Лунин
26
Карвахаль
22
Рюдигер
3
Милитао
5
Алаба
14
Модрич
8
Кроос
8
Вальверде
11
Родриго
7
Винисиус
9
Бензема
7
Фернандес Меркау
6
Гумбау
6
Гумбау
7
Фернандес Меркау
8
Маскарель
8
Кина
8
Кина
8
Маскарель
10
Гути
17
Хосан
17
Хосан
10
Гути
15
Бойе
9
Понсе
9
Понсе
15
Бойе
5
Алаба
6
Начо
6
Начо
5
Алаба
14
Модрич
14
Чуамени
14
Чуамени
14
Модрич
8
Кроос
6
Камавинга
6
Камавинга
8
Кроос
26
Карвахаль
17
Васкес
17
Васкес
26
Карвахаль
7
Винисиус
10
Асенсио
10
Асенсио
7
Винисиус
Остались в запасе
Эльче
Реал
10
Алекс Кольядо
ПВ
1
Аксель Вернер
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
10
Фидель
ЛВ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
1
Луис Лопес
ВР
30
Лукас Каньисарес
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
10
Алекс Кольядо
ПВ
1
Аксель Вернер
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
10
Фидель
ЛВ
9
Рохер Марти
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Лопес
ВР
30
Лукас Каньисарес
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Эльче - Реал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
Где смотреть матч:
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