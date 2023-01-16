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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Эльче
Кадис - Эльче: обзор матча 16 января 2023
Кадис
16.01.2023, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 17 тур
1 : 1
Завершен
Эльче
7'
Б. Окампо
81'
Э. Понсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кадис - Эльче
Желтая карточка
И. Диарра
90'
+5
Желтая карточка
И. Альехо
90'
+2
86'
Замена
Л. Магальян
️️️️
Д. Гонсалес
86'
Замена
Т. Моренте
️️️️
Х. Анхель Кармона
81'
ГОЛ! 1:1!
Э. Понсе
Пас отдал
Л. Бланко
Замена
С. Арсамендия
️️️️
Алекс
77'
Замена
А. Негредо
️️️️
Э. Лосано
77'
Замена
И. Диарра
️️️️
Феде
77'
Желтая карточка
Феде
73'
72'
Замена
Э. Понсе
️️️️
Р. Марти
62'
Желтая карточка
Г. Паласиос
Замена
И. Альехо
️️️️
Б. Окампо
61'
46'
Замена
Фидель
️️️️
К. Клер
46'
Замена
Л. Бланко
️️️️
П. Милья
43'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
Замена
М. Мбайе
️️️️
Фали
33'
ГОЛ! 1:0!
Б. Окампо
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
17
Брайан Окампо
ЛВ
6
Феде
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
8
Алекс
АП
11
Энтони Лосано
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Жерар Гумбау
ОП
15
Лукас Бойе
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Кадис
13
Виктор Азнар
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
4
Карлос Гарсия
ЦЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
5
Иуба Диарра
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
14
Иван Альехо
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Эльче
1
Аксель Вернер
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
3
Лаутаро Бланко
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
10
Фидель
ЛВ
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Рауль Гути
ЦП
17
Хосан
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
4-2-2-2
23
Ледесма
18
Эспино
23
Эрнандес
3
Фали
20
Карселен
6
Феде
4
Алькарас
17
Окампо
8
Алекс
19
Собрино
11
Лосано
3-4-1-2
13
Бадия
22
Кармона
16
Гонсалес
3
Роко
13
Паласиос
8
Маскарель
6
Гумбау
18
Клер
11
Милья
9
Марти
15
Бойе
8
Алекс
15
Арсамендия
15
Арсамендия
8
Алекс
3
Фали
15
Мбайе
15
Мбайе
3
Фали
6
Феде
5
Диарра
5
Диарра
6
Феде
17
Окампо
14
Альехо
14
Альехо
17
Окампо
11
Лосано
21
Негредо
21
Негредо
11
Лосано
16
Гонсалес
16
Магальян
16
Магальян
16
Гонсалес
11
Милья
3
Бланко
3
Бланко
11
Милья
18
Клер
10
Фидель
10
Фидель
18
Клер
22
Кармона
20
Моренте
20
Моренте
22
Кармона
9
Марти
9
Понсе
9
Понсе
9
Марти
Остались в запасе
Кадис
Эльче
10
Тео Бонгонда
ПВ
13
Виктор Азнар
ВР
4
Карлос Гарсия
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
1
Аксель Вернер
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
10
Рауль Гути
ЦП
17
Хосан
ПВ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
10
Тео Бонгонда
ПВ
13
Виктор Азнар
ВР
4
Карлос Гарсия
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
10
Рауль Гути
ЦП
17
Хосан
ПВ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Кадис - Эльче
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
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