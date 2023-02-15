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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Эльче
Реал - Эльче: обзор матча 15 февраля 2023
Реал
15.02.2023, среда, 23:00
Испания. Примера, 21 тур
4 : 0
Завершен
Эльче
8'
М. Асенсио
31'
К. Бензема (П)
45+1'
К. Бензема (П)
80'
Л. Модрич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Эльче
Желтая карточка
М. Диас
83'
Замена
С. Аррибас
️️️️
М. Асенсио
81'
ГОЛ! 4:0!
Л. Модрич
80'
Замена
М. Диас
️️️️
К. Бензема
78'
73'
Замена
П. Лирола
️️️️
Д. Гонсалес
72'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
Замена
А. Одриосола
️️️️
Д. Карвахаль
68'
Замена
Л. Модрич
️️️️
Д. Себальос
68'
Замена
О. Чуамени
️️️️
Ф. Вальверде
68'
66'
Замена
Л. Бойе
️️️️
Р. Нтека
58'
Замена
Т. Моренте
️️️️
Фидель
58'
Замена
П. Шейх
️️️️
Р. Гути
57'
Замена
Г. Верду
️️️️
Э. Роко
53'
Желтая карточка
Ж. Гумбау
ГОЛ с пенальти! 3:0!
К. Бензема
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Бензема
31'
30'
Желтая карточка
Э. Роко
ГОЛ! 1:0!
М. Асенсио
Пас отдал
Д. Карвахаль
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Реал
1
Луис Лопес
ВР
30
Лукас Каньисарес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Серхио Аррибас
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Эльче
1
Аксель Вернер
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
3
Лаутаро Бланко
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
24
Папе Шейх
ЦП
17
Хосан
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
4-3-2-1
13
Лунин
3
Милитао
6
Начо
5
Алаба
26
Карвахаль
6
Камавинга
25
Себальос
8
Вальверде
10
Асенсио
11
Родриго
9
Бензема
3-3-1-2-1
13
Бадия
3
Роко
16
Магальян
16
Гонсалес
22
Кармона
6
Гумбау
18
Клер
10
Гути
11
Нтека
10
Фидель
9
Понсе
26
Карвахаль
20
Одриосола
20
Одриосола
26
Карвахаль
8
Вальверде
14
Чуамени
14
Чуамени
8
Вальверде
25
Себальос
14
Модрич
14
Модрич
25
Себальос
10
Асенсио
11
Аррибас
11
Аррибас
10
Асенсио
9
Бензема
9
Диас
9
Диас
9
Бензема
3
Роко
5
Верду
5
Верду
3
Роко
16
Гонсалес
14
Лирола
14
Лирола
16
Гонсалес
10
Гути
24
Шейх
24
Шейх
10
Гути
10
Фидель
20
Моренте
20
Моренте
10
Фидель
11
Нтека
15
Бойе
15
Бойе
11
Нтека
Остались в запасе
Реал
Эльче
1
Луис Лопес
ВР
30
Лукас Каньисарес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Аксель Вернер
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
3
Лаутаро Бланко
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
17
Хосан
ПВ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
1
Луис Лопес
ВР
30
Лукас Каньисарес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
17
Лукас Васкес
ПВ
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
3
Лаутаро Бланко
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
17
Хосан
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Реал - Эльче
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
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