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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Эльче
Валенсия - Эльче: обзор матча 15 октября 2022
Валенсия
15.10.2022, суббота, 17:15
Испания. Примера, 9 тур
2 : 2
Завершен
Эльче
41'
Э. Кавани (П)
45+7'
Э. Кавани
29'
П. Милья (П)
65'
П. Милья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валенсия - Эльче
90'
+5
Желтая карточка
Т. Моренте
88'
Желтая карточка
Э. Бадия
Замена
Ф. Перес
️️️️
Д. Клюйверт
87'
Замена
А. Латорре
️️️️
А. Алмейда
80'
79'
Замена
Д. Кина
️️️️
П. Милья
78'
Желтая карточка
П. Милья
Замена
И. Мориба
️️️️
Ю. Муса
74'
Желтая карточка
Ю. Муса
73'
69'
Желтая карточка
Н. Фернандес Меркау
67'
Замена
Г. Верду
️️️️
Э. Роко
65'
ГОЛ! 2:2!
П. Милья
Пас отдал
К. Клер
46'
Замена
Н. Фернандес Меркау
️️️️
А. Кольядо
46'
Замена
Э. Понсе
️️️️
Хосан
Замена
У. Дуро
️️️️
Э. Кавани
46'
ГОЛ! 2:1!
Э. Кавани
Пас отдал
А. Алмейда
45'
+7
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Кавани
41'
39'
Желтая карточка
Хосан
Желтая карточка
Э. Джемерт
37'
36'
Желтая карточка
Г. Паласиос
29'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
П. Милья
29'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
П. Бигас
Желтая карточка
Г. Мамардашвили
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
16
Самуэль Лино
ЛВ
6
Нико Гонсалес
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
17
Хосан
ПВ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Валенсия
1
Яго Эррерин
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
6
Илаш Мориба
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Эльче
28
Хесус Лопес
ВР
1
Аксель Вернер
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
18
Джон Дональд
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
4-2-3-1
25
Мамардашвили
14
Гайя
3
Паулиста
5
Джемерт
14
Корреа
6
Гонсалес
8
Алмейда
16
Лино
19
Клюйверт
80
Муса
10
Кавани
4-1-1-3-1
13
Бадия
13
Паласиос
3
Роко
6
Бигас
18
Клер
8
Маскарель
10
Гути
17
Хосан
20
Моренте
11
Милья
10
Кольядо
8
Алмейда
3
Латорре
3
Латорре
8
Алмейда
80
Муса
6
Мориба
6
Мориба
80
Муса
19
Клюйверт
21
Перес
21
Перес
19
Клюйверт
10
Кавани
9
Дуро
9
Дуро
10
Кавани
10
Кольядо
7
Фернандес Меркау
7
Фернандес Меркау
10
Кольядо
3
Роко
5
Верду
5
Верду
3
Роко
6
Бигас
16
Гонсалес
16
Гонсалес
6
Бигас
11
Милья
8
Кина
8
Кина
11
Милья
17
Хосан
9
Понсе
9
Понсе
17
Хосан
Остались в запасе
Валенсия
Эльче
22
Уго Гильямон
ОП
1
Яго Эррерин
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
28
Хесус Лопес
ВР
1
Аксель Вернер
ВР
14
Поль Лирола
ПЗ
18
Джон Дональд
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
22
Уго Гильямон
ОП
1
Яго Эррерин
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
Остались в запасе
28
Хесус Лопес
ВР
1
Аксель Вернер
ВР
14
Поль Лирола
ПЗ
18
Джон Дональд
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Валенсия - Эльче
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
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