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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Валенсия
Эльче - Валенсия: обзор матча 23 апреля 2023
Эльче
23.04.2023, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 30 тур
0 : 2
Завершен
Валенсия
19'
С. Лино
42'
Г. Верду (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльче - Валенсия
90'
+1
Замена
Э. Джемерт
️️️️
М. Дьякаби
Желтая карточка
К. Клер
84'
80'
Замена
Д. Лопес
️️️️
Ю. Муса
Замена
Хосан
️️️️
Т. Моренте
78'
72'
Замена
А. Мари
️️️️
С. Лино
72'
Замена
А. Латорре
️️️️
Э. Кавани
Замена
Н. Фернандес Меркау
️️️️
П. Милья
64'
Замена
А. Кольядо
️️️️
Р. Гути
64'
Желтая карточка
Э. Роко
62'
Замена
Э. Роко
️️️️
Г. Верду
47'
46'
Замена
Х. Гуэрра
️️️️
Н. Гонсалес
42'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Г. Верду
19'
ГОЛ! 0:1!
С. Лино
Пас отдал
Э. Кавани
Замена
Л. Бланко
️️️️
П. Бигас
17'
14'
Желтая карточка
Ю. Муса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
18
Джон Дональд
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
6
Нико Гонсалес
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Эльче
1
Аксель Вернер
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
3
Лаутаро Бланко
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
10
Алекс Кольядо
ПВ
17
Хосан
ПВ
Валенсия
1
Яго Эррерин
ВР
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Хесус Васкес
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
8
Хави Гуэрра
ЦП
16
Диего Лопес
ЦФ
14
Альберто Мари
ЦФ
3-1-2-3-1
13
Бадия
18
Клер
6
Бигас
5
Верду
8
Маскарель
10
Гути
18
Дональд
11
Милья
10
Фидель
20
Моренте
15
Бойе
3-2-2-2-1
25
Мамардашвили
4
Дьякаби
3
Паулиста
39
Озкаджар
20
Фулкье
14
Гайя
6
Гонсалес
8
Алмейда
80
Муса
16
Лино
10
Кавани
10
Гути
10
Кольядо
10
Кольядо
10
Гути
11
Милья
7
Фернандес Меркау
7
Фернандес Меркау
11
Милья
6
Бигас
3
Бланко
3
Бланко
6
Бигас
5
Верду
3
Роко
3
Роко
5
Верду
20
Моренте
17
Хосан
17
Хосан
20
Моренте
10
Кавани
3
Латорре
3
Латорре
10
Кавани
4
Дьякаби
5
Джемерт
5
Джемерт
4
Дьякаби
6
Гонсалес
8
Гуэрра
8
Гуэрра
6
Гонсалес
80
Муса
16
Лопес
16
Лопес
80
Муса
16
Лино
14
Мари
14
Мари
16
Лино
Остались в запасе
Эльче
Валенсия
1
Аксель Вернер
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
Главный тренер
Себастьян Беккачече
1
Яго Эррерин
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
Главный тренер
Рубен Бараха
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Главный тренер
Рубен Бараха
Статистика матча Эльче - Валенсия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
Где смотреть матч:
Okko
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