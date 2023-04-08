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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Эльче
Осасуна - Эльче: обзор матча 08 апреля 2023
Осасуна
08.04.2023, суббота, 15:00
Испания. Примера, 28 тур
2 : 1
Завершен
Эльче
71'
Э. Абде
84'
Э. Абде
44'
Т. Моренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осасуна - Эльче
Желтая карточка
А. Орос
90'
+4
88'
Замена
А. Кольядо
️️️️
К. Клер
ГОЛ! 2:1!
Э. Абде
Пас отдал
А. Орос
84'
Замена
Кике
️️️️
А. Будимир
79'
Замена
И. Бенито
️️️️
Э. Барха
79'
ГОЛ! 1:1!
Э. Абде
Пас отдал
Э. Барха
71'
Замена
Р. Пенья
️️️️
М. Гомес
67'
63'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
Т. Моренте
54'
Желтая карточка
Г. Паласиос
51'
Замена
Л. Бланко
️️️️
Фидель
Желтая карточка
Д. Гарсия
50'
Замена
А. Орос
️️️️
И. Видаль
46'
45'
+3
Желтая карточка
Л. Бойе
44'
ГОЛ! 0:1!
Т. Моренте
Пас отдал
О. Маскарель
Замена
Х. Монкайола
️️️️
Д. Брашанац
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
13
Айтор
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Эз Абде
ЛВ
5
Дарко Брашанац
ЦП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Жерар Гумбау
ОП
18
Джон Дональд
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
8
Икер Муньос
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
7
Икер Бенито
ПВ
19
Кике
ЦФ
Эльче
1
Аксель Вернер
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
3
Лаутаро Бланко
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
10
Рауль Гути
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
17
Хосан
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
4-2-3-1
13
Айтор
23
Санчес
15
Гарсия
5
Гарсия
22
Видаль
5
Брашанац
19
Ибаньес
10
Эз Абде
16
Гомес
11
Барха
17
Будимир
3-2-1-3-1
13
Бадия
13
Паласиос
6
Бигас
18
Клер
8
Маскарель
6
Гумбау
18
Дональд
20
Моренте
10
Фидель
11
Милья
15
Бойе
16
Гомес
7
Пенья
7
Пенья
16
Гомес
5
Брашанац
7
Монкайола
7
Монкайола
5
Брашанац
22
Видаль
10
Орос
10
Орос
22
Видаль
11
Барха
7
Бенито
7
Бенито
11
Барха
17
Будимир
19
Кике
19
Кике
17
Будимир
18
Клер
10
Кольядо
10
Кольядо
18
Клер
10
Фидель
3
Бланко
3
Бланко
10
Фидель
20
Моренте
16
Гонсалес
16
Гонсалес
20
Моренте
Остались в запасе
Осасуна
Эльче
8
Икер Муньос
ОП
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
1
Аксель Вернер
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
10
Рауль Гути
ЦП
17
Хосан
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Остались в запасе
8
Икер Муньос
ОП
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
10
Рауль Гути
ЦП
17
Хосан
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Статистика матча Осасуна - Эльче
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Стадион:
Эль Садар
Где смотреть матч:
Okko
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