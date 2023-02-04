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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Вильярреал
Эльче - Вильярреал: обзор матча 04 февраля 2023
Эльче
04.02.2023, суббота, 18:15
Испания. Примера, 20 тур
3 : 1
Завершен
Вильярреал
3'
П. Милья
45+3'
П. Милья (П)
52'
П. Милья (П)
22'
Ж. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльче - Вильярреал
90'
Замена
Д. Кольядо
️️️️
С. Чуквуэзе
Замена
Г. Верду
️️️️
Ж. Гумбау
87'
Желтая карточка
Фидель
85'
79'
Замена
Ф. Ниньо
️️️️
Д. Парехо
74'
Желтая карточка
Х. Куэнка
Замена
Р. Нтека
️️️️
Э. Понсе
71'
Замена
Л. Бланко
️️️️
К. Клер
71'
63'
Замена
М. Тригерос
️️️️
А. Баэна
63'
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
Й. Пино
63'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
Э. Капу
60'
Желтая карточка
А. Баэна
Замена
Фидель
️️️️
П. Милья
58'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
П. Милья
52'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
Г. Паласиос
46'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
П. Милья
45'
+3
Желтая карточка
О. Маскарель
37'
Желтая карточка
Х. Анхель Кармона
25'
22'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Морено
Пас отдал
А. Баэна
Желтая карточка
Г. Паласиос
20'
ГОЛ! 1:0!
П. Милья
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Жерар Гумбау
ОП
15
Лукас Бойе
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Эльче
1
Аксель Вернер
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
3
Лаутаро Бланко
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
10
Рауль Гути
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
17
Хосан
ПВ
Вильярреал
1
Икер Альварес
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
7
Диего Кольядо
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
13
Франсис Коклен
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
3-4-1-2
13
Бадия
13
Паласиос
3
Роко
16
Магальян
18
Клер
8
Маскарель
6
Гумбау
22
Кармона
11
Милья
9
Понсе
15
Бойе
4-1-1-3-1
25
Рейна
8
Фойт
39
Альбиоль
4
Куэнка
22
Мохика
6
Капу
10
Парехо
21
Чуквуэзе
10
Пино
10
Баэна
7
Морено
18
Клер
3
Бланко
3
Бланко
18
Клер
6
Гумбау
5
Верду
5
Верду
6
Гумбау
13
Паласиос
16
Гонсалес
16
Гонсалес
13
Паласиос
9
Понсе
11
Нтека
11
Нтека
9
Понсе
11
Милья
10
Фидель
10
Фидель
11
Милья
6
Капу
13
Коклен
13
Коклен
6
Капу
10
Баэна
14
Тригерос
14
Тригерос
10
Баэна
21
Чуквуэзе
7
Кольядо
7
Кольядо
21
Чуквуэзе
10
Пино
25
Моралес
25
Моралес
10
Пино
10
Парехо
14
Ниньо
14
Ниньо
10
Парехо
Остались в запасе
Эльче
Вильярреал
1
Аксель Вернер
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
10
Рауль Гути
ЦП
17
Хосан
ПВ
Главный тренер
Франсиско Родригес
1
Икер Альварес
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
11
Рамон Террац
ОП
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
10
Рауль Гути
ЦП
17
Хосан
ПВ
Остались в запасе
1
Икер Альварес
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
11
Рамон Террац
ОП
Главный тренер
Франсиско Родригес
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Эльче - Вильярреал
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
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Информация о матче
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