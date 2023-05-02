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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Эльче
Альмерия - Эльче: обзор матча 02 мая 2023
Альмерия
02.05.2023, вторник, 20:30
Испания. Примера, 33 тур
2 : 1
Завершен
Эльче
22'
Л. Баптистао
52'
А. Эмбарба
90+1'
Э. Понсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альмерия - Эльче
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Э. Понсе
Пас отдал
Н. Фернандес Меркау
Замена
И. Эгуарас
️️️️
Г. Мелеро
84'
Замена
С. Кошта
️️️️
Л. Робертоне
84'
Желтая карточка
С. де ла Хос
77'
77'
Замена
Н. Фернандес Меркау
️️️️
Л. Бланко
Замена
Ф. Портильо
️️️️
А. Посо
77'
Замена
Л. Рамазани
️️️️
А. Эмбарба
77'
Замена
Чуми
️️️️
Л. Баптистао
69'
68'
Замена
Р. Нтека
️️️️
П. Милья
67'
Замена
Р. Гути
️️️️
Фидель
67'
Замена
Э. Понсе
️️️️
Л. Бойе
Желтая карточка
Р. Эли
59'
ГОЛ! 2:0!
А. Эмбарба
52'
50'
Желтая карточка
К. Клер
ГОЛ! 1:0!
Л. Баптистао
Пас отдал
Р. Эли
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
13
Фернандо Мартинес
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
8
Лукас Робертоне
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Эльче
1
Аксель Вернер
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
3
Лаутаро Бланко
ЦЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
18
Джон Дональд
ЦП
17
Хосан
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Альмерия
13
Диего Мариньо
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
21
Чуми
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
17
Лазаро
ЛВ
16
Иньиго Эгуарас
ОП
11
Саму Кошта
ОП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
33
Марсиано Санка
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
Эльче
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
34
Javi Pamies
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
10
Рауль Гути
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
10
Алекс Кольядо
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
4-3-1-2
13
Мартинес
19
Эли
6
Бабич
20
Сентельес
24
Посо
8
Робертоне
17
де ла Хос
16
Мелеро
23
Эмбарба
12
Баптистао
97
Суарес
3-1-1-3-2
1
Вернер
16
Магальян
3
Бланко
18
Клер
6
Гумбау
18
Дональд
17
Хосан
10
Фидель
11
Милья
15
Бойе
20
Моренте
12
Баптистао
21
Чуми
21
Чуми
12
Баптистао
16
Мелеро
16
Эгуарас
16
Эгуарас
16
Мелеро
8
Робертоне
11
Кошта
11
Кошта
8
Робертоне
23
Эмбарба
19
Рамазани
19
Рамазани
23
Эмбарба
24
Посо
20
Портильо
20
Портильо
24
Посо
3
Бланко
7
Фернандес Меркау
7
Фернандес Меркау
3
Бланко
10
Фидель
10
Гути
10
Гути
10
Фидель
11
Милья
11
Нтека
11
Нтека
11
Милья
15
Бойе
9
Понсе
9
Понсе
15
Бойе
Остались в запасе
Альмерия
Эльче
13
Диего Мариньо
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
17
Арнау Пучмаль
ЦП
17
Лазаро
ЛВ
33
Марсиано Санка
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
10
Алекс Кольядо
ПВ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
34
Javi Pamies
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
17
Арнау Пучмаль
ЦП
17
Лазаро
ЛВ
33
Марсиано Санка
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
Остались в запасе
10
Алекс Кольядо
ПВ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
34
Javi Pamies
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Статистика матча Альмерия - Эльче
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
2 : 3
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
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