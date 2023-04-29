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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Райо Вальекано
Эльче - Райо Вальекано: обзор матча 29 апреля 2023
Эльче
29.04.2023, суббота, 17:15
Испания. Примера, 32 тур
4 : 0
Завершен
Райо Вальекано
45+1'
Т. Моренте
52'
Л. Бойе
53'
Фидель
72'
Ж. Гумбау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльче - Райо Вальекано
Замена
Э. Понсе
️️️️
Л. Бойе
74'
Замена
Н. Фернандес Меркау
️️️️
П. Милья
73'
Замена
Р. Гути
️️️️
Ж. Гумбау
73'
ГОЛ! 4:0!
Ж. Гумбау
Пас отдал
Хосан
72'
71'
Желтая карточка
Э. Савельич
Замена
А. Кольядо
️️️️
Фидель
70'
Замена
Г. Верду
️️️️
Л. Бланко
69'
63'
Замена
О. Валентин
️️️️
А. Катена
62'
Замена
О. Трехо
️️️️
И. Палазон
62'
Замена
Р. де Томас
️️️️
П. Сисс
ГОЛ! 3:0!
Фидель
Пас отдал
Ж. Гумбау
53'
ГОЛ! 2:0!
Л. Бойе
Пас отдал
Л. Бланко
52'
46'
Замена
А. Мумин
️️️️
А. Гарсия
45'
+4
Желтая карточка
А. Гарсия
ГОЛ! 1:0!
Т. Моренте
Пас отдал
Фидель
45'
+1
Желтая карточка
К. Клер
40'
27'
Красная карточка
Ф. Лежен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
3
Лаутаро Бланко
ЦЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
18
Джон Дональд
ЦП
17
Хосан
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
7
Иси Палазон
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Эльче
1
Аксель Вернер
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
34
Javi Pamies
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
10
Рауль Гути
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Райо Вальекано
13
Диего Лопес
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
14
Хосе Анхель Посо
АП
11
Андрес Мартин
ЦФ
9
Рауль де Томас
ЦФ
3-1-1-3-2
13
Бадия
18
Клер
3
Бланко
16
Магальян
6
Гумбау
18
Дональд
11
Милья
10
Фидель
17
Хосан
15
Бойе
20
Моренте
4-2-3-1
1
Димитриевски
20
Баллиу
24
Катена
24
Лежен
11
Гарсия
14
Комесанья
6
Сисс
7
Палазон
25
Санчес
18
Гарсия
10
Камельо
10
Фидель
10
Кольядо
10
Кольядо
10
Фидель
11
Милья
7
Фернандес Меркау
7
Фернандес Меркау
11
Милья
3
Бланко
5
Верду
5
Верду
3
Бланко
6
Гумбау
10
Гути
10
Гути
6
Гумбау
15
Бойе
9
Понсе
9
Понсе
15
Бойе
18
Гарсия
2
Мумин
2
Мумин
18
Гарсия
24
Катена
23
Валентин
23
Валентин
24
Катена
7
Палазон
8
Трехо
8
Трехо
7
Палазон
6
Сисс
9
де Томас
9
де Томас
6
Сисс
Остались в запасе
Эльче
Райо Вальекано
1
Аксель Вернер
ВР
34
Javi Pamies
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
Главный тренер
Себастьян Беккачече
13
Диего Лопес
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
11
Андрес Мартин
ЦФ
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
34
Javi Pamies
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
11
Андрес Мартин
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Статистика матча Эльче - Райо Вальекано
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
Где смотреть матч:
Okko
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