Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Никколо Дзанеллато
Статистика
Никколо Дзанеллато - статистика
Завершил карьеру
24 июня 1998 (28), Милан
#21 | Полузащитник
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Кубок 2018/2019
Италия. Серия А 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кротоне
25
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
1' - 62'
Италия. Серия А, 36 тур
Кротоне
2 : 1
13.05.2021
Верона
76' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
5 : 0
09.05.2021
Кротоне
72' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Кротоне
0 : 2
01.05.2021
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Парма
3 : 4
24.04.2021
Кротоне
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Кротоне
0 : 1
21.04.2021
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Кротоне
1 : 2
17.04.2021
Удинезе
77' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Специя
3 : 2
10.04.2021
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Наполи
4 : 3
03.04.2021
Кротоне
1' - 81'
Италия. Серия А, 28 тур
Кротоне
2 : 3
20.03.2021
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Лацио
3 : 2
12.03.2021
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Кротоне
4 : 2
07.03.2021
Торино
82' - 90'
83'
Италия. Серия А, 25 тур
Аталанта
5 : 1
03.03.2021
Кротоне
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Кротоне
0 : 2
28.02.2021
Кальяри
20' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Ювентус
3 : 0
22.02.2021
Кротоне
71' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Кротоне
1 : 2
14.02.2021
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
4 : 0
07.02.2021
Кротоне
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Кротоне
0 : 3
31.01.2021
Дженоа
1' - 69'
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
2 : 1
23.01.2021
Кротоне
1' - 77'
30'
Италия. Серия А, 18 тур
Кротоне
4 : 1
17.01.2021
Беневенто
1' - 84'
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
2 : 1
10.01.2021
Кротоне
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Кротоне
1 : 3
06.01.2021
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Интер
6 : 2
03.01.2021
Кротоне
1' - 90'
12'
Италия. Серия А, 14 тур
Кротоне
2 : 1
22.12.2020
Парма
1' - 89'
Италия. Серия А, 13 тур
Сампдория
3 : 1
19.12.2020
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Удинезе
0 : 0
15.12.2020
Кротоне
82' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Кротоне
4 : 1
12.12.2020
Специя
1' - 89'
Италия. Серия А, 10 тур
Кротоне
0 : 4
06.12.2020
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Болонья
1 : 0
29.11.2020
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Кротоне
0 : 2
21.11.2020
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Торино
0 : 0
08.11.2020
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Кротоне
1 : 2
31.10.2020
Аталанта
1' - 78'
Италия. Серия А, 3 тур
Сассуоло
4 : 1
03.10.2020
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Кротоне
0 : 2
27.09.2020
Милан
1' - 46'
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
4 : 1
20.09.2020
Кротоне
1' - 58'
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Генич предрек чистки в клубе РПЛ
11:45
1
Пономарев – о прощальном матче Вагнера Лава: «Зачем так раболепствовать перед Западом?»
11:23
2
Фигу выбрал обладателя «Золотого мяча»: «Давайте отдадим ему, потому что у Месси их и так много»
11:11
1
Дзюбу пригласили в российский клуб: «Пускай приезжает!»
10:56
1
Видео
Джорджина встретилась со второй ракеткой мира из Беларуси
10:07
«Для меня это загадка»: Генич удивлен, что клуб РПЛ не забрал Дзюбу
09:35
6
Вагнер Лав составил топ-3 самых комфортных партнеров по ЦСКА
08:57
1
Тедеев: «Моя мама возмутилась, как я мог отказать «Ростову»
08:45
Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+