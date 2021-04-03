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    Никколо Дзанеллато - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Никколо
    Фамилия Дзанеллато
    Команда Кротоне
    Состав Основной
    Родной город Милан
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 июня 1998 (24 года)
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кротоне 25 1 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2021 76' -90' Кротоне (Кротоне) 0:0 Фиорентина (Флоренция)
    83'
    16.05.2021 1' -62' Беневенто (Беневенто) 1:1 Кротоне (Кротоне)
    13.05.2021 76' -90' Кротоне (Кротоне) 2:1 Верона (Верона)
    09.05.2021 72' -90' Рома (Рим) 5:0 Кротоне (Кротоне)
    01.05.2021 Был в запасе Кротоне (Кротоне) 0:2 Интер (Милан)
    24.04.2021 1' -90' Парма (Парма) 3:4 Кротоне (Кротоне)
    21.04.2021 1' -90' Кротоне (Кротоне) 0:1 Сампдория (Генуя)
    17.04.2021 77' -90' Кротоне (Кротоне) 1:2 Удинезе (Удине)
    10.04.2021 Был в запасе Специя (Ла Специя) 3:2 Кротоне (Кротоне)
    03.04.2021 1' -81' Наполи (Неаполь) 4:3 Кротоне (Кротоне)
    20.03.2021 Был в запасе Кротоне (Кротоне) 2:3 Болонья (Болонья)
    12.03.2021 Был в запасе Лацио (Рим) 3:2 Кротоне (Кротоне)
    07.03.2021 82' -90' Кротоне (Кротоне) 4:2 Торино (Турин)
    83'
    03.03.2021 1' -90' Аталанта (Бергамо) 5:1 Кротоне (Кротоне)
    28.02.2021 20' -90' Кротоне (Кротоне) 0:2 Кальяри (Кальяри)
    22.02.2021 71' -90' Ювентус (Турин) 3:0 Кротоне (Кротоне)
    14.02.2021 1' -90' Кротоне (Кротоне) 1:2 Сассуоло (Сассуоло)
    07.02.2021 1' -90' Милан (Милан) 4:0 Кротоне (Кротоне)
    31.01.2021 1' -69' Кротоне (Кротоне) 0:3 Дженоа (Генуя)
    23.01.2021 1' -77' Фиорентина (Флоренция) 2:1 Кротоне (Кротоне)
    30'
    17.01.2021 1' -84' Кротоне (Кротоне) 4:1 Беневенто (Беневенто)
    10.01.2021 1' -90' Верона (Верона) 2:1 Кротоне (Кротоне)
    06.01.2021 1' -90' Кротоне (Кротоне) 1:3 Рома (Рим)
    03.01.2021 1' -90' Интер (Милан) 6:2 Кротоне (Кротоне)
    12'
    22.12.2020 1' -89' Кротоне (Кротоне) 2:1 Парма (Парма)
    19.12.2020 Был в запасе Сампдория (Генуя) 3:1 Кротоне (Кротоне)
    15.12.2020 82' -90' Удинезе (Удине) 0:0 Кротоне (Кротоне)
    12.12.2020 1' -89' Кротоне (Кротоне) 4:1 Специя (Ла Специя)
    06.12.2020 Был в запасе Кротоне (Кротоне) 0:4 Наполи (Неаполь)
    29.11.2020 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:0 Кротоне (Кротоне)
    21.11.2020 Был в запасе Кротоне (Кротоне) 0:2 Лацио (Рим)
    08.11.2020 Был в запасе Торино (Турин) 0:0 Кротоне (Кротоне)
    31.10.2020 1' -78' Кротоне (Кротоне) 1:2 Аталанта (Бергамо)
    03.10.2020 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 4:1 Кротоне (Кротоне)
    27.09.2020 1' -46' Кротоне (Кротоне) 0:2 Милан (Милан)
    20.09.2020 1' -58' Дженоа (Генуя) 4:1 Кротоне (Кротоне)
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