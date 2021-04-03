Никколо Дзанеллато - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Никколо
|Фамилия
|Дзанеллато
|Команда
|Кротоне
|Состав
|Основной
|Родной город
|Милан
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 июня 1998 (24 года)
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Никколо
|Фамилия
|Дзанеллато
|Команда
|Кротоне
|Состав
|Основной
|Родной город
|Милан
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 июня 1998 (24 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кротоне
|25
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2021
|76' -90'
|Кротоне (Кротоне)
|0:0
|Фиорентина (Флоренция)
|83'
|16.05.2021
|1' -62'
|Беневенто (Беневенто)
|1:1
|Кротоне (Кротоне)
|13.05.2021
|76' -90'
|Кротоне (Кротоне)
|2:1
|Верона (Верона)
|09.05.2021
|72' -90'
|Рома (Рим)
|5:0
|Кротоне (Кротоне)
|01.05.2021
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|0:2
|Интер (Милан)
|24.04.2021
|1' -90'
|Парма (Парма)
|3:4
|Кротоне (Кротоне)
|21.04.2021
|1' -90'
|Кротоне (Кротоне)
|0:1
|Сампдория (Генуя)
|17.04.2021
|77' -90'
|Кротоне (Кротоне)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|10.04.2021
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|3:2
|Кротоне (Кротоне)
|03.04.2021
|1' -81'
|Наполи (Неаполь)
|4:3
|Кротоне (Кротоне)
|20.03.2021
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|2:3
|Болонья (Болонья)
|12.03.2021
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|3:2
|Кротоне (Кротоне)
|07.03.2021
|82' -90'
|Кротоне (Кротоне)
|4:2
|Торино (Турин)
|83'
|03.03.2021
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|5:1
|Кротоне (Кротоне)
|28.02.2021
|20' -90'
|Кротоне (Кротоне)
|0:2
|Кальяри (Кальяри)
|22.02.2021
|71' -90'
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Кротоне (Кротоне)
|14.02.2021
|1' -90'
|Кротоне (Кротоне)
|1:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|07.02.2021
|1' -90'
|Милан (Милан)
|4:0
|Кротоне (Кротоне)
|31.01.2021
|1' -69'
|Кротоне (Кротоне)
|0:3
|Дженоа (Генуя)
|23.01.2021
|1' -77'
|Фиорентина (Флоренция)
|2:1
|Кротоне (Кротоне)
|30'
|17.01.2021
|1' -84'
|Кротоне (Кротоне)
|4:1
|Беневенто (Беневенто)
|10.01.2021
|1' -90'
|Верона (Верона)
|2:1
|Кротоне (Кротоне)
|06.01.2021
|1' -90'
|Кротоне (Кротоне)
|1:3
|Рома (Рим)
|03.01.2021
|1' -90'
|Интер (Милан)
|6:2
|Кротоне (Кротоне)
|12'
|22.12.2020
|1' -89'
|Кротоне (Кротоне)
|2:1
|Парма (Парма)
|19.12.2020
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|3:1
|Кротоне (Кротоне)
|15.12.2020
|82' -90'
|Удинезе (Удине)
|0:0
|Кротоне (Кротоне)
|12.12.2020
|1' -89'
|Кротоне (Кротоне)
|4:1
|Специя (Ла Специя)
|06.12.2020
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|0:4
|Наполи (Неаполь)
|29.11.2020
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:0
|Кротоне (Кротоне)
|21.11.2020
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|0:2
|Лацио (Рим)
|08.11.2020
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:0
|Кротоне (Кротоне)
|31.10.2020
|1' -78'
|Кротоне (Кротоне)
|1:2
|Аталанта (Бергамо)
|03.10.2020
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|4:1
|Кротоне (Кротоне)
|27.09.2020
|1' -46'
|Кротоне (Кротоне)
|0:2
|Милан (Милан)
|20.09.2020
|1' -58'
|Дженоа (Генуя)
|4:1
|Кротоне (Кротоне)