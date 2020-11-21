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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Лацио
Кротоне - Лацио: обзор матча 21 ноября 2020
Кротоне
21.11.2020, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 8 тур
0 : 2
Завершен
Лацио
21'
Ч. Иммобиле
58'
Х. Корреа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Лацио
90'
Желтая карточка
Л. Альберто
86'
Желтая карточка
Л. Лейва
Замена
Э. Ривьер
️️️️
М. Вулич
79'
78'
Замена
У. Худт
️️️️
Патрик
74'
Замена
А. Перейра
️️️️
Ч. Иммобиле
Замена
Д. Дрэгуш
️️️️
Я. Петриччионе
68'
61'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Х. Корреа
58'
ГОЛ! 0:2!
Х. Корреа
Пас отдал
Ч. Иммобиле
Желтая карточка
Д. Куомо
56'
Замена
П. Перейра
️️️️
А. Рисполи
46'
46'
Замена
А. Марушич
️️️️
М. Фарес
46'
Замена
Ж. Акпа Акпро
️️️️
М. Пароло
45'
+1
Желтая карточка
М. Пароло
26'
Желтая карточка
М. Фарес
Желтая карточка
Л. Марроне
25'
21'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
М. Пароло
Желтая карточка
А. Рисполи
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
50
Ахмад Бенали
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Кротоне
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
23
Эдуардо Энрике
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
20
Луис Рохас
АП
13
Педру Перейра
ПВ
26
Лука Силигарди
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
4-1-3-1-1
21
Кордас
13
Реца
4
Марроне
14
Куомо
16
Магальян
10
Петриччионе
50
Бенали
10
Вулич
3
Рисполи
10
Мессьяс
9
Сими
4-2-1-3
25
Рейна
29
Лаццари
4
Патрик
26
Раду
15
Ачерби
16
Пароло
6
Лейва
18
Альберто
9
Иммобиле
32
Корреа
93
Фарес
3
Рисполи
13
Перейра
13
Перейра
3
Рисполи
10
Вулич
97
Ривьер
97
Ривьер
10
Вулич
10
Петриччионе
10
Дрэгуш
10
Дрэгуш
10
Петриччионе
4
Патрик
29
Худт
29
Худт
4
Патрик
93
Фарес
77
Марушич
77
Марушич
93
Фарес
16
Пароло
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
16
Пароло
9
Иммобиле
8
Перейра
8
Перейра
9
Иммобиле
32
Корреа
10
Кайседо
10
Кайседо
32
Корреа
Остались в запасе
Кротоне
Лацио
20
Луис Рохас
АП
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
23
Эдуардо Энрике
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
33
Джаван Андерсон
ПЗ
55
Алессио Фурланетто
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
20
Луис Рохас
АП
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
23
Эдуардо Энрике
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
Остались в запасе
33
Джаван Андерсон
ПЗ
55
Алессио Фурланетто
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Кротоне - Лацио
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
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