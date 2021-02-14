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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Сассуоло
Кротоне - Сассуоло: обзор матча 14 февраля 2021
Кротоне
14.02.2021, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 2
Завершен
Сассуоло
26'
А. Унас
14'
Д. Берарди
49'
Ф. Капуто (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Сассуоло
Замена
А. Рисполи
️️️️
А. Унас
89'
88'
Замена
Д. Тольян
️️️️
М. Мюлдюр
88'
Замена
К. Айхан
️️️️
Д. Берарди
Желтая карточка
М. Вулич
80'
Замена
Э. Ривьер
️️️️
А. Реца
73'
Замена
Сими
️️️️
С. Ди Кармине
73'
72'
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
Ф. Маньянелли
72'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
Ф. Капуто
Замена
М. Вулич
️️️️
Я. Петриччионе
66'
62'
Замена
Х. Траоре
️️️️
М. Лопес
49'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ф. Капуто
34'
Желтая карточка
Ф. Пелузо
ГОЛ! 1:1!
А. Унас
Пас отдал
А. Реца
26'
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Берарди
Пас отдал
Ф. Капуто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
43
Владимир Големич
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
96
Адам Унас
ПВ
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
6
Марлон
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
13
Рожерио
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Кротоне
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
23
Эдуардо Энрике
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
20
Луис Рохас
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
9
Сими
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Сассуоло
80
Стефано Турати
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
26
Алессандро Меркати
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
17
Лукаш Гараслин
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
98
Брайан Оддеи
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
4-1-1-3-1
21
Кордас
13
Реца
26
Джиджи
5
Луперто
43
Големич
10
Петриччионе
21
Дзанеллато
13
Перейра
10
Мессьяс
96
Унас
11
Ди Кармине
4-1-2-2-1
47
Консильи
18
Мюлдюр
13
Пелузо
13
Рожерио
6
Марлон
5
Локателли
4
Маньянелли
20
Лопес
10
Берарди
31
Джуричич
9
Капуто
10
Петриччионе
10
Вулич
10
Вулич
10
Петриччионе
96
Унас
3
Рисполи
3
Рисполи
96
Унас
13
Реца
97
Ривьер
97
Ривьер
13
Реца
11
Ди Кармине
9
Сими
9
Сими
11
Ди Кармине
10
Берарди
23
Айхан
23
Айхан
10
Берарди
18
Мюлдюр
22
Тольян
22
Тольян
18
Мюлдюр
4
Маньянелли
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
4
Маньянелли
20
Лопес
25
Траоре
25
Траоре
20
Лопес
9
Капуто
92
Дефрель
92
Дефрель
9
Капуто
Остались в запасе
Кротоне
Сассуоло
20
Луис Рохас
АП
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
23
Эдуардо Энрике
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
80
Стефано Турати
ВР
26
Алессандро Меркати
ЦП
98
Брайан Оддеи
ПВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
17
Лукаш Гараслин
ЦП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
20
Луис Рохас
АП
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
23
Эдуардо Энрике
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Остались в запасе
80
Стефано Турати
ВР
26
Алессандро Меркати
ЦП
98
Брайан Оддеи
ПВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
17
Лукаш Гараслин
ЦП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Кротоне - Сассуоло
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
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