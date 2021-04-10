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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Кротоне
Специя - Кротоне: обзор матча 10 апреля 2021
Специя
10.04.2021, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 30 тур
3 : 2
Завершен
Кротоне
40'
К. Джиджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Специя - Кротоне
40'
ГОЛ! 0:1!
К. Джиджи
Пас отдал
В. Големич
39'
Замена
Л. Магальян
️️️️
А. Бенали
Желтая карточка
А. Исмайли
33'
26'
Желтая карточка
А. Реца
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
49
Иван Проведель
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
27
Маттео Риччи
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
43
Владимир Големич
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
50
Ахмад Бенали
ЦП
79
Сальваторе Молина
ПВ
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
96
Адам Унас
ПВ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Специя
41
Йерун Зут
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
15
Лео Сена
ОП
10
Симоне Бастони
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Кротоне
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
10
Милош Вулич
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
23
Эдуардо Энрике
ЦП
20
Луис Рохас
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
4-1-2-1-2
49
Проведель
5
Маркицца
44
Исмайли
6
Эрлич
4
Феррер
27
Риччи
4
Побега
18
Маджоре
11
Гьяси
18
Нзола
10
Верде
4-1-1-3-1
21
Кордас
26
Джиджи
43
Големич
5
Луперто
13
Реца
10
Петриччионе
50
Бенали
96
Унас
10
Мессьяс
79
Молина
9
Сими
50
Бенали
16
Магальян
16
Магальян
50
Бенали
Остались в запасе
Специя
Кротоне
10
Симоне Бастони
ЦП
41
Йерун Зут
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
15
Лео Сена
ОП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
7
Кевин Агудело
ПВ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
10
Милош Вулич
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
23
Эдуардо Энрике
ЦП
20
Луис Рохас
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Остались в запасе
10
Симоне Бастони
ЦП
41
Йерун Зут
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
15
Лео Сена
ОП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
7
Кевин Агудело
ПВ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Остались в запасе
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
10
Милош Вулич
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
23
Эдуардо Энрике
ЦП
20
Луис Рохас
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Специя - Кротоне
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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