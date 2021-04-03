Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Кротоне
Наполи - Кротоне: обзор матча 03 апреля 2021
Наполи
03.04.2021, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 29 тур
4 : 3
Завершен
Кротоне
19'
Л. Инсинье
22'
В. Осимхен
34'
Д. Мертенс
72'
Д. Ди Лоренцо
25'
Сими
48'
Сими
59'
Ж. Мессьяс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Кротоне
90'
+2
Замена
С. Ди Кармине
️️️️
С. Молина
90'
+2
Замена
Л. Марроне
️️️️
С. Луперто
Замена
А. Петанья
️️️️
В. Осимхен
90'
87'
Желтая карточка
Л. Рохас
81'
Замена
Л. Рохас
️️️️
Н. Дзанеллато
78'
Желтая карточка
П. Перейра
Замена
П. Зелински
️️️️
Д. Мертенс
73'
ГОЛ! 4:3!
Д. Ди Лоренцо
Пас отдал
Э. Эльмас
72'
67'
Желтая карточка
А. Бенали
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Т. Бакайоко
62'
Замена
И. Лосано
️️️️
М. Политано
62'
59'
ГОЛ! 3:3!
Ж. Мессьяс
48'
ГОЛ! 3:2!
Сими
Пас отдал
Ж. Мессьяс
46'
Замена
М. Вулич
️️️️
А. Унас
46'
Замена
П. Перейра
️️️️
А. Рисполи
ГОЛ! 3:1!
Д. Мертенс
34'
25'
ГОЛ! 2:1!
Сими
Пас отдал
А. Бенали
ГОЛ! 2:0!
В. Осимхен
Пас отдал
Л. Инсинье
22'
19'
Желтая карточка
А. Рисполи
ГОЛ! 1:0!
Л. Инсинье
Пас отдал
Д. Ди Лоренцо
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
43
Владимир Големич
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
79
Сальваторе Молина
ПВ
96
Адам Унас
ПВ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Давид Оспина
ВР
38
Давиде Костанцо
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
68
Станислав Лоботка
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
58
Антонио Киоффи
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Кротоне
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
23
Эдуардо Энрике
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
20
Луис Рохас
АП
13
Педру Перейра
ПВ
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Мерет
6
Мариу Руй
44
Манолас
52
Максимович
22
Ди Лоренцо
8
Бакайоко
8
Руис
10
Инсинье
21
Политано
10
Мертенс
45
Осимхен
3-3-3-1
21
Кордас
43
Големич
5
Луперто
26
Джиджи
3
Рисполи
50
Бенали
21
Дзанеллато
96
Унас
79
Молина
10
Мессьяс
9
Сими
10
Мертенс
7
Зелински
7
Зелински
10
Мертенс
8
Бакайоко
99
Эльмас
99
Эльмас
8
Бакайоко
21
Политано
11
Лосано
11
Лосано
21
Политано
45
Осимхен
37
Петанья
37
Петанья
45
Осимхен
3
Рисполи
13
Перейра
13
Перейра
3
Рисполи
5
Луперто
4
Марроне
4
Марроне
5
Луперто
96
Унас
10
Вулич
10
Вулич
96
Унас
21
Дзанеллато
20
Рохас
20
Рохас
21
Дзанеллато
79
Молина
11
Ди Кармине
11
Ди Кармине
79
Молина
Остались в запасе
Наполи
Кротоне
38
Давиде Костанцо
ЦЗ
58
Антонио Киоффи
ЦФ
98
Карим Зедадка
ЛВ
14
Никита Контини
ВР
1
Давид Оспина
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
23
Эдуардо Энрике
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Остались в запасе
38
Давиде Костанцо
ЦЗ
58
Антонио Киоффи
ЦФ
98
Карим Зедадка
ЛВ
14
Никита Контини
ВР
1
Давид Оспина
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
Остались в запасе
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
23
Эдуардо Энрике
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Наполи - Кротоне
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Новости команд
Все
Наполи
Кротоне
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:01
Лига чемпионов: шансы «Манчестер Сити» и «Наполи» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:29
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
22 ноября
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:01
Лига чемпионов: шансы «Манчестер Сити» и «Наполи» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:29
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
22 ноября
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Фанаты «Кротоне» избили игроков, когда те с семьями отдыхали на пляже
2024.04.10 18:34
1
«Милан» выкупил Мессьяса за 4,5 миллиона. Он дебютировал в Серии А в 29 лет
2022.07.07 19:30
39-летний Бруну Алвеш спустя 3 недели покинет «Фамаликан» и перейдет в «Кротоне»
2021.07.27 18:49
Экс-защитник «Уфы» Неделчару перешел из АЕКа в «Кротоне»
2021.07.17 11:14
«Интер» объявил о переходе 38-летнего вратаря Кордаса. Он пропустил 91 гол в прошлом сезоне
2021.06.25 17:20
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+