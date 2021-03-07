Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Торино
Кротоне - Торино: обзор матча 07 марта 2021
Кротоне
07.03.2021, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
4 : 2
Завершен
Торино
27'
Сими (П)
54'
Сими
80'
А. Реца
90+4'
А. Унас
45'
Р. Мандрагора
84'
А. Санабрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Торино
ГОЛ! 4:2!
А. Унас
90'
+4
Желтая карточка
А. Унас
90'
+3
84'
ГОЛ! 3:2!
А. Санабрия
Пас отдал
К. Ансальди
Желтая карточка
Н. Дзанеллато
83'
Замена
Н. Дзанеллато
️️️️
Я. Петриччионе
82'
ГОЛ! 3:1!
А. Реца
Пас отдал
А. Унас
80'
79'
Желтая карточка
Т. Ринкон
77'
Замена
А. Гояк
️️️️
С. Лукич
Замена
С. Ди Кармине
️️️️
Сими
75'
65'
Замена
А. Санабрия
️️️️
С. Дзадза
65'
Замена
С. Верди
️️️️
М. Войвода
ГОЛ! 2:1!
Сими
54'
Желтая карточка
А. Кордас
45'
+1
45'
ГОЛ! 1:1!
Р. Мандрагора
Пас отдал
К. Ансальди
Желтая карточка
Я. Петриччионе
44'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Сими
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
10
Якопо Петриччионе
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
43
Владимир Големич
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
79
Сальваторе Молина
ПВ
13
Педру Перейра
ПВ
96
Адам Унас
ПВ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
23
Мергим Войвода
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
23
Саша Лукич
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Кротоне
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
23
Эдуардо Энрике
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
20
Луис Рохас
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
Торино
1
Самир Уйкани
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
17
Алтын Крюэзю
ЦЗ
14
Эрик Феригра
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
19
Фредди Греко
ЦП
11
Кристофер Хорват
ЦП
14
Амер Гояк
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
4-3-2
21
Кордас
13
Реца
16
Магальян
5
Луперто
43
Големич
79
Молина
13
Перейра
96
Унас
9
Сими
10
Мессьяс
3-2-3-2
46
Сиригу
23
Войвода
13
Лянко
4
Иццо
14
Ансальди
15
Родригес
23
Лукич
8
Мандрагора
8
Ринкон
11
Дзадза
90
Бонаццоли
10
Петриччионе
21
Дзанеллато
21
Дзанеллато
10
Петриччионе
9
Сими
11
Ди Кармине
11
Ди Кармине
9
Сими
23
Лукич
14
Гояк
14
Гояк
23
Лукич
23
Войвода
90
Верди
90
Верди
23
Войвода
11
Дзадза
19
Санабрия
19
Санабрия
11
Дзадза
Остались в запасе
Кротоне
Торино
45
Джан Марко Креспи
ВР
20
Луис Рохас
АП
12
Марко Феста
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
23
Эдуардо Энрике
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
19
Фредди Греко
ЦП
11
Кристофер Хорват
ЦП
17
Алтын Крюэзю
ЦЗ
1
Самир Уйкани
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
14
Эрик Феригра
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
45
Джан Марко Креспи
ВР
20
Луис Рохас
АП
12
Марко Феста
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
23
Эдуардо Энрике
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Остались в запасе
19
Фредди Греко
ЦП
11
Кристофер Хорват
ЦП
17
Алтын Крюэзю
ЦЗ
1
Самир Уйкани
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
14
Эрик Феригра
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
Главный тренер
Серсе Косми
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Кротоне - Торино
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Эцио Шида
Новости команд
Все
Кротоне
Торино
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
22 ноября
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Фанаты «Кротоне» избили игроков, когда те с семьями отдыхали на пляже
2024.04.10 18:34
1
«Милан» выкупил Мессьяса за 4,5 миллиона. Он дебютировал в Серии А в 29 лет
2022.07.07 19:30
39-летний Бруну Алвеш спустя 3 недели покинет «Фамаликан» и перейдет в «Кротоне»
2021.07.27 18:49
Экс-защитник «Уфы» Неделчару перешел из АЕКа в «Кротоне»
2021.07.17 11:14
«Интер» объявил о переходе 38-летнего вратаря Кордаса. Он пропустил 91 гол в прошлом сезоне
2021.06.25 17:20
2
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
22 ноября
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+