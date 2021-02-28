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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Кальяри
Кротоне - Кальяри: обзор матча 28 февраля 2021
Кротоне
28.02.2021, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
0 : 2
Завершен
Кальяри
56'
Л. Паволетти
60'
Ж. Педро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Кальяри
77'
Замена
К. Асамоа
️️️️
Ж. Педро
75'
Вторая желтая
Х. Ликояннис
65'
Замена
А. Дейола
️️️️
А. Дункан
65'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
Л. Паволетти
Замена
Сими
️️️️
С. Ди Кармине
64'
Замена
А. Реца
️️️️
А. Рисполи
64'
60'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ж. Педро
Желтая карточка
Л. Магальян
59'
56'
ГОЛ! 0:1!
Л. Паволетти
Пас отдал
Х. Ликояннис
47'
Желтая карточка
Д. Ругани
Замена
Э. Энрике
️️️️
С. Молина
39'
Желтая карточка
С. Ди Кармине
38'
Замена
Н. Дзанеллато
️️️️
М. Вулич
20'
10'
Желтая карточка
Х. Ликояннис
4'
Желтая карточка
Л. Чеппителли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
43
Владимир Големич
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
10
Милош Вулич
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
13
Педру Перейра
ПВ
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
79
Сальваторе Молина
ПВ
96
Адам Унас
ПВ
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Кротоне
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
24
Джованни Д'Априле
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
23
Эдуардо Энрике
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
20
Луис Рохас
АП
9
Сими
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Кальяри
25
Гульельмо Викарио
ВР
18
Симоне Арести
ВР
33
Алессандро Трипальделли
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
14
Алессандро Дейола
ЦП
26
Гастон Перейро
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
3-2-3-2
21
Кордас
43
Големич
16
Магальян
5
Луперто
10
Вулич
3
Рисполи
10
Мессьяс
79
Молина
96
Унас
11
Ди Кармине
13
Перейра
4-4-2
28
Краньо
23
Чеппителли
2
Годин
24
Ругани
22
Ликояннис
32
Дункан
8
Нандес
18
Марин
44
Наингголан
9
Жоао Педро
30
Паволетти
3
Рисполи
13
Реца
13
Реца
3
Рисполи
79
Молина
23
Энрике
23
Энрике
79
Молина
10
Вулич
21
Дзанеллато
21
Дзанеллато
10
Вулич
11
Ди Кармине
9
Сими
9
Сими
11
Ди Кармине
9
Жоао Педро
27
Асамоа
27
Асамоа
9
Жоао Педро
32
Дункан
14
Дейола
14
Дейола
32
Дункан
30
Паволетти
18
Симеоне
18
Симеоне
30
Паволетти
Остались в запасе
Кротоне
Кальяри
45
Джан Марко Креспи
ВР
24
Джованни Д'Априле
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
20
Луис Рохас
АП
12
Марко Феста
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
25
Гульельмо Викарио
ВР
33
Алессандро Трипальделли
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
18
Симоне Арести
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
26
Гастон Перейро
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
45
Джан Марко Креспи
ВР
24
Джованни Д'Априле
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
20
Луис Рохас
АП
12
Марко Феста
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Остались в запасе
25
Гульельмо Викарио
ВР
33
Алессандро Трипальделли
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
18
Симоне Арести
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
26
Гастон Перейро
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Кротоне - Кальяри
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
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