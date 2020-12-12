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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Специя
Кротоне - Специя: обзор матча 12 декабря 2020
Кротоне
12.12.2020, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 11 тур
4 : 1
Завершен
Специя
7'
Ж. Мессьяс
49'
А. Реца
56'
Э. Энрике
90+7'
Ж. Мессьяс
18'
Д. Фариас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Специя
ГОЛ! 4:1!
Ж. Мессьяс
Пас отдал
Сими
90'
+7
Замена
Э. Ривьер
️️️️
Н. Дзанеллато
89'
Замена
М. Вулич
️️️️
Э. Энрике
83'
83'
Замена
Д. Верде
️️️️
Д. Фариас
83'
Замена
Р. Маркицца
️️️️
С. Бастони
Замена
Д. Куомо
️️️️
Л. Магальян
74'
Желтая карточка
Л. Магальян
70'
64'
Желтая карточка
Д. Маджоре
58'
Замена
Э. Гьяси
️️️️
К. Агудело
58'
Замена
Д. Маджоре
️️️️
Т. Побега
ГОЛ! 3:1!
Э. Энрике
Пас отдал
П. Перейра
56'
ГОЛ! 2:1!
А. Реца
Пас отдал
С. Молина
49'
46'
Замена
Д. Сала
️️️️
С. Феррер
Желтая карточка
Э. Энрике
34'
Желтая карточка
Ж. Мессьяс
33'
22'
Желтая карточка
С. Феррер
18'
ГОЛ! 1:1!
Д. Фариас
ГОЛ! 1:0!
Ж. Мессьяс
Пас отдал
С. Молина
7'
3'
Желтая карточка
Ю. Хабот
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
23
Эдуардо Энрике
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
79
Сальваторе Молина
ПВ
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Специя
49
Иван Проведель
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
27
Маттео Риччи
ОП
10
Симоне Бастони
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Кротоне
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
43
Владимир Големич
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
20
Луис Рохас
АП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Специя
22
Титас Крапикас
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
16
Паоло Бартоломей
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
19
Лука Мора
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
6
Люсьен Агум
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
4-2-3-1
21
Кордас
13
Реца
4
Марроне
5
Луперто
16
Магальян
21
Дзанеллато
23
Энрике
13
Перейра
79
Молина
10
Мессьяс
9
Сими
3-1-3-2-1
49
Проведель
4
Феррер
19
Терци
24
Хабот
27
Риччи
10
Бастони
24
Эстевес
4
Побега
7
Агудело
17
Фариас
91
Пикколи
16
Магальян
14
Куомо
14
Куомо
16
Магальян
23
Энрике
10
Вулич
10
Вулич
23
Энрике
21
Дзанеллато
97
Ривьер
97
Ривьер
21
Дзанеллато
4
Феррер
7
Сала
7
Сала
4
Феррер
10
Бастони
5
Маркицца
5
Маркицца
10
Бастони
4
Побега
18
Маджоре
18
Маджоре
4
Побега
7
Агудело
11
Гьяси
11
Гьяси
7
Агудело
17
Фариас
10
Верде
10
Верде
17
Фариас
Остались в запасе
Кротоне
Специя
45
Джан Марко Креспи
ВР
43
Владимир Големич
ЦЗ
20
Луис Рохас
АП
12
Марко Феста
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
16
Паоло Бартоломей
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
22
Титас Крапикас
ВР
19
Лука Мора
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
6
Люсьен Агум
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
45
Джан Марко Креспи
ВР
43
Владимир Големич
ЦЗ
20
Луис Рохас
АП
12
Марко Феста
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Остались в запасе
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
16
Паоло Бартоломей
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
22
Титас Крапикас
ВР
19
Лука Мора
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
6
Люсьен Агум
ЦП
Главный тренер
Джованни Строппа
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Кротоне - Специя
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
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