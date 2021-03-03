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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Кротоне
Аталанта - Кротоне: обзор матча 03 марта 2021
Аталанта
03.03.2021, среда, 22:45
Италия. Серия А, 25 тур
5 : 1
Завершен
Кротоне
12'
Р. Госенс
48'
Х. Луис Паломино
50'
Л. Муриэль
58'
Й. Иличич
85'
А. Миранчук
23'
Сими
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Кротоне
Замена
Д. Гисланди
️️️️
Р. Госенс
86'
ГОЛ! 5:1!
А. Миранчук
Пас отдал
Д. Сапата
85'
79'
Замена
Л. Марроне
️️️️
Э. Энрике
Замена
М. Кальдара
️️️️
К. Ромеро
69'
Замена
Д. Сапата
️️️️
Л. Муриэль
69'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Р. Фройлер
63'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Р. Малиновский
63'
60'
Замена
Я. Петриччионе
️️️️
Э. Ривьер
ГОЛ! 4:1!
Й. Иличич
Пас отдал
Л. Муриэль
58'
51'
Замена
Д. Куомо
️️️️
Л. Магальян
ГОЛ! 3:1!
Л. Муриэль
50'
ГОЛ! 2:1!
Х. Луис Паломино
Пас отдал
Б. Джимсити
48'
46'
Замена
А. Рисполи
️️️️
А. Реца
25'
Желтая карточка
Э. Ривьер
23'
ГОЛ! 1:1!
Сими
ГОЛ! 1:0!
Р. Госенс
Пас отдал
Й. Иличич
12'
7'
Желтая карточка
Л. Магальян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ЦЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
43
Владимир Големич
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
23
Эдуардо Энрике
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
13
Педру Перейра
ПВ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
41
Давиде Гисланди
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
59
Алексей Миранчук
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Кротоне
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
24
Джованни Д'Априле
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
20
Луис Рохас
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
96
Адам Унас
ПВ
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
3-2-3-2
57
Спортиелло
6
Джимсити
19
Паломино
21
Меле
8
Госенс
21
Ромеро
17
Малиновский
8
Фройлер
32
Пессина
10
Муриэль
72
Иличич
4-2-2-2
21
Кордас
43
Големич
16
Магальян
5
Луперто
13
Реца
23
Энрике
21
Дзанеллато
13
Перейра
10
Мессьяс
9
Сими
97
Ривьер
8
Госенс
41
Гисланди
41
Гисланди
8
Госенс
21
Ромеро
23
Кальдара
23
Кальдара
21
Ромеро
8
Фройлер
8
Пашалич
8
Пашалич
8
Фройлер
17
Малиновский
59
Миранчук
59
Миранчук
17
Малиновский
10
Муриэль
91
Сапата
91
Сапата
10
Муриэль
97
Ривьер
10
Петриччионе
10
Петриччионе
97
Ривьер
16
Магальян
14
Куомо
14
Куомо
16
Магальян
23
Энрике
4
Марроне
4
Марроне
23
Энрике
13
Реца
3
Рисполи
3
Рисполи
13
Реца
Остались в запасе
Аталанта
Кротоне
13
Маттео Руджери
ЛЗ
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
45
Джан Марко Креспи
ВР
24
Джованни Д'Априле
ЦЗ
20
Луис Рохас
АП
12
Марко Феста
ВР
96
Адам Унас
ПВ
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Остались в запасе
13
Маттео Руджери
ЛЗ
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
Остались в запасе
45
Джан Марко Креспи
ВР
24
Джованни Д'Априле
ЦЗ
20
Луис Рохас
АП
12
Марко Феста
ВР
96
Адам Унас
ПВ
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Джованни Строппа
Статистика матча Аталанта - Кротоне
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
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