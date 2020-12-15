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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Кротоне
Удинезе - Кротоне: обзор матча 15 декабря 2020
Удинезе
15.12.2020, вторник, 20:30
Италия. Серия А, 12 тур
0 : 0
Завершен
Кротоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Кротоне
87'
Желтая карточка
Д. Дрэгуш
82'
Замена
Д. Дрэгуш
️️️️
Ж. Мессьяс
82'
Замена
Н. Дзанеллато
️️️️
Я. Петриччионе
Замена
Й. Стригер Ларсен
️️️️
Н. Молина
79'
77'
Желтая карточка
Э. Энрике
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
И. Несторовски
65'
55'
Замена
Э. Энрике
️️️️
Э. Ривьер
39'
Желтая карточка
Я. Петриччионе
28'
Желтая карточка
Ж. Мессьяс
Желтая карточка
Самир
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
2
Науэль Молина
ПЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
43
Владимир Големич
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
13
Педру Перейра
ПВ
79
Сальваторе Молина
ПВ
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
9
Сими
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
20
Мартин Палумбо
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
15
Уолес
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Кротоне
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
23
Эдуардо Энрике
ЦП
20
Луис Рохас
АП
46
Antonio Ranieri
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Муссо
50
Бекао
33
Бонифази
33
Самир
4
Зеегелар
2
Молина
7
Де Пауль
30
Арслан
37
Перейра
23
Пуссетто
90
Несторовски
4-1-3-2
21
Кордас
43
Големич
14
Куомо
4
Марроне
13
Реца
10
Петриччионе
10
Мессьяс
79
Молина
13
Перейра
97
Ривьер
9
Сими
2
Молина
17
Стригер Ларсен
17
Стригер Ларсен
2
Молина
90
Несторовски
10
Деулофеу
10
Деулофеу
90
Несторовски
10
Петриччионе
21
Дзанеллато
21
Дзанеллато
10
Петриччионе
97
Ривьер
23
Энрике
23
Энрике
97
Ривьер
10
Мессьяс
10
Дрэгуш
10
Дрэгуш
10
Мессьяс
Остались в запасе
Удинезе
Кротоне
20
Мартин Палумбо
ЦП
1
Симоне Скуффет
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
15
Уолес
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
45
Джан Марко Креспи
ВР
46
Antonio Ranieri
ЦФ
20
Луис Рохас
АП
12
Марко Феста
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Остались в запасе
20
Мартин Палумбо
ЦП
1
Симоне Скуффет
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
15
Уолес
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Остались в запасе
45
Джан Марко Креспи
ВР
46
Antonio Ranieri
ЦФ
20
Луис Рохас
АП
12
Марко Феста
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Джованни Строппа
Статистика матча Удинезе - Кротоне
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Стадион:
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