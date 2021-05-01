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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Интер
Кротоне - Интер: обзор матча 01 мая 2021
Кротоне
01.05.2021, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 34 тур
0 : 2
Завершен
Интер
69'
К. Эриксен
90+3'
А. Хакими
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Интер
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
А. Хакими
Пас отдал
Н. Барелла
90'
+1
Желтая карточка
К. Эриксен
Желтая карточка
Э. Ривьер
73'
Замена
Э. Ривьер
️️️️
А. Унас
72'
69'
ГОЛ! 0:1!
К. Эриксен
Пас отдал
Р. Лукаку
Замена
М. Вулич
️️️️
А. Бенали
66'
66'
Замена
И. Перишич
️️️️
М. Дармиан
66'
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Мартинес
65'
Замена
К. Эриксен
️️️️
С. Сенси
Замена
Э. Энрике
️️️️
Л. Чигарини
46'
38'
Желтая карточка
М. Брозович
Замена
П. Перейра
️️️️
А. Реца
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
43
Владимир Големич
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
79
Сальваторе Молина
ПВ
96
Адам Унас
ПВ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Кротоне
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
23
Эдуардо Энрике
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
20
Луис Рохас
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
13
Педру Перейра
ПВ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
4-2-3-1
21
Кордас
13
Реца
43
Големич
26
Джиджи
16
Магальян
8
Чигарини
50
Бенали
10
Мессьяс
79
Молина
96
Унас
9
Сими
3-3-2-2
1
Ханданович
95
Бастони
6
де Врей
37
Шкриньяр
36
Дармиан
77
Брозович
2
Хакими
23
Барелла
8
Сенси
10
Мартинес
9
Лукаку
13
Реца
13
Перейра
13
Перейра
13
Реца
8
Чигарини
23
Энрике
23
Энрике
8
Чигарини
50
Бенали
10
Вулич
10
Вулич
50
Бенали
96
Унас
97
Ривьер
97
Ривьер
96
Унас
36
Дармиан
5
Перишич
5
Перишич
36
Дармиан
8
Сенси
24
Эриксен
24
Эриксен
8
Сенси
10
Мартинес
4
Санчес
4
Санчес
10
Мартинес
Остались в запасе
Кротоне
Интер
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
20
Луис Рохас
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
Главный тренер
Серсе Косми
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
20
Луис Рохас
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Кротоне - Интер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Эцио Шида
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