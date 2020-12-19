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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Кротоне
Сампдория - Кротоне: обзор матча 19 декабря 2020
Сампдория
19.12.2020, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 13 тур
3 : 1
Завершен
Кротоне
26'
М. Дамсгор
36'
Я. Янкто
65'
Ф. Квальярелла
45+1'
Сими (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Кротоне
Замена
А. Кандрева
️️️️
М. Дамсгор
90'
Замена
М. Йошида
️️️️
А. Силва
90'
87'
Замена
Л. Рохас
️️️️
Сими
78'
Замена
К. Джиджи
️️️️
Л. Магальян
70'
Замена
Э. Ривьер
️️️️
Я. Петриччионе
ГОЛ! 3:1!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
А. Экдаль
65'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
В. Верре
61'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
А. ла Гумина
61'
60'
Желтая карточка
Л. Марроне
Желтая карточка
А. Экдаль
49'
46'
Замена
М. Вулич
️️️️
С. Молина
45'
+2
Желтая карточка
Ж. Мессьяс
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Сими
ГОЛ! 2:0!
Я. Янкто
36'
Желтая карточка
О. Колли
30'
ГОЛ! 1:0!
М. Дамсгор
Пас отдал
Я. Янкто
26'
Замена
М. Торсбю
️️️️
А. Феррари
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
15
Адриен Силва
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
23
Эдуардо Энрике
ЦП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
13
Педру Перейра
ПВ
79
Сальваторе Молина
ПВ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Сампдория
30
Карло Летица
ВР
30
Никола Равалья
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
7
Мехди Лери
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Кротоне
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
43
Владимир Големич
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
20
Луис Рохас
АП
26
Лука Силигарди
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
4-4-1-1
25
Аудеро
25
Феррари
25
Колли
3
Ауджелло
26
Тонелли
21
Янкто
8
Экдаль
26
Верре
15
Силва
24
Дамсгор
27
ла Гумина
4-1-1-3-1
21
Кордас
4
Марроне
16
Магальян
5
Луперто
13
Реца
10
Петриччионе
23
Энрике
79
Молина
13
Перейра
10
Мессьяс
9
Сими
15
Силва
4
Йошида
4
Йошида
15
Силва
25
Феррари
2
Торсбю
2
Торсбю
25
Феррари
26
Верре
11
Рамирес
11
Рамирес
26
Верре
24
Дамсгор
87
Кандрева
87
Кандрева
24
Дамсгор
27
ла Гумина
27
Квальярелла
27
Квальярелла
27
ла Гумина
9
Сими
20
Рохас
20
Рохас
9
Сими
16
Магальян
26
Джиджи
26
Джиджи
16
Магальян
79
Молина
10
Вулич
10
Вулич
79
Молина
10
Петриччионе
97
Ривьер
97
Ривьер
10
Петриччионе
Остались в запасе
Сампдория
Кротоне
7
Мехди Лери
ПВ
30
Карло Летица
ВР
30
Никола Равалья
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
45
Джан Марко Креспи
ВР
43
Владимир Големич
ЦЗ
12
Марко Феста
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Остались в запасе
7
Мехди Лери
ПВ
30
Карло Летица
ВР
30
Никола Равалья
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Остались в запасе
45
Джан Марко Креспи
ВР
43
Владимир Големич
ЦЗ
12
Марко Феста
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Статистика матча Сампдория - Кротоне
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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