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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Рома
Кротоне - Рома: обзор матча 06 января 2021
Кротоне
06.01.2021, среда, 17:00
Италия. Серия А, 16 тур
1 : 3
Завершен
Рома
71'
В. Големич
8'
Б. Майорал
29'
Б. Майорал
35'
Г. Мхитарян (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Рома
88'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
85'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Б. Майорал
80'
Замена
Ж. Верету
️️️️
Б. Кристанте
ГОЛ! 1:3!
В. Големич
Пас отдал
Ж. Мессьяс
71'
63'
Замена
М. Кумбула
️️️️
Р. Ибаньес
63'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Г. Мхитарян
Замена
Э. Ривьер
️️️️
Э. Энрике
58'
57'
Желтая карточка
Р. Ибаньес
Замена
М. Вулич
️️️️
П. Перейра
46'
Желтая карточка
Л. Магальян
41'
35'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Г. Мхитарян
Желтая карточка
В. Големич
33'
29'
ГОЛ! 0:2!
Б. Майорал
Пас отдал
Б. Кристанте
22'
Желтая карточка
Б. Перес
8'
ГОЛ! 0:1!
Б. Майорал
Пас отдал
Г. Мхитарян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
43
Владимир Големич
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
23
Эдуардо Энрике
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
79
Сальваторе Молина
ПВ
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Рома
13
Пау Лопес
ВР
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
23
Карлес Перес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Кротоне
12
Марко Феста
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
10
Милош Вулич
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
20
Луис Рохас
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
26
Лука Силигарди
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
15
Жуан
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Суф Подгоряну
ПВ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
4-2-3-1
21
Кордас
13
Реца
14
Куомо
16
Магальян
43
Големич
23
Энрике
21
Дзанеллато
13
Перейра
79
Молина
10
Мессьяс
9
Сими
4-4-2
13
Лопес
2
Карсдорп
23
Манчини
6
Смоллинг
3
Ибаньес
33
Перес
12
Вильяр
4
Кристанте
22
Мхитарян
23
Перес
9
Майорал
13
Перейра
10
Вулич
10
Вулич
13
Перейра
23
Энрике
97
Ривьер
97
Ривьер
23
Энрике
3
Ибаньес
3
Кумбула
3
Кумбула
3
Ибаньес
4
Кристанте
17
Верету
17
Верету
4
Кристанте
22
Мхитарян
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
22
Мхитарян
9
Майорал
10
Джеко
10
Джеко
9
Майорал
Остались в запасе
Кротоне
Рома
20
Луис Рохас
АП
10
Якопо Петриччионе
ОП
12
Марко Феста
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
26
Лука Силигарди
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
23
Пьетро Боер
ВР
7
Суф Подгоряну
ПВ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
12
Симоне Фарелли
ВР
15
Жуан
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
20
Луис Рохас
АП
10
Якопо Петриччионе
ОП
12
Марко Феста
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
26
Лука Силигарди
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Остались в запасе
23
Пьетро Боер
ВР
7
Суф Подгоряну
ПВ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
12
Симоне Фарелли
ВР
15
Жуан
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
Главный тренер
Джованни Строппа
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Кротоне - Рома
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Эцио Шида
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