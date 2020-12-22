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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Парма
Кротоне - Парма: обзор матча 22 декабря 2020
Кротоне
22.12.2020, вторник, 20:30
Италия. Серия А, 14 тур
2 : 1
Завершен
Парма
24'
Ж. Мессьяс
44'
Ж. Мессьяс
57'
Ю. Куцка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Парма
Желтая карточка
С. Луперто
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
С. Якопони
Желтая карточка
А. Реца
90'
+1
Замена
Я. Петриччионе
️️️️
Н. Дзанеллато
89'
88'
Желтая карточка
В. Сиприен
83'
Замена
Л. Валенти
️️️️
Й. Осорио
Желтая карточка
В. Големич
79'
76'
Замена
В. Сиприен
️️️️
Эрнани
Замена
Л. Магальян
️️️️
Д. Куомо
63'
60'
Замена
А. Корнелиус
️️️️
Р. Инглесе
Замена
Сими
️️️️
Э. Ривьер
59'
57'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Куцка
Пас отдал
Х. Брунетта
Желтая карточка
Д. Куомо
55'
47'
Желтая карточка
Р. Инглесе
46'
Желтая карточка
Ю. Куцка
46'
Замена
Х. Брунетта
️️️️
С. Сом
46'
Замена
С. Якопони
️️️️
М. Буси
45'
+1
Желтая карточка
Эрнани
ГОЛ! 2:0!
Ж. Мессьяс
Пас отдал
С. Молина
44'
33'
Желтая карточка
Я. Куртич
ГОЛ! 1:0!
Ж. Мессьяс
Пас отдал
А. Реца
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
43
Владимир Големич
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
79
Сальваторе Молина
ПВ
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
71
Йордан Осорио
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
33
Юрай Куцка
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
19
Симон Сом
ЦП
23
Эрнани
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Кротоне
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
21
Джованни Крочата
ЦП
20
Луис Рохас
АП
26
Лука Силигарди
ЦФ
9
Сими
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Парма
66
Филиппо Ринальди
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
40
Ботонд Балог
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
3
Дрисса Камара
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
11
Хуан Брунетта
АП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
4-2-3-1
21
Кордас
13
Реца
14
Куомо
5
Луперто
43
Големич
21
Дзанеллато
10
Вулич
13
Перейра
79
Молина
10
Мессьяс
97
Ривьер
4-4-1-1
55
Сепе
44
Буси
22
Алвеш
5
Гальоло
71
Осорио
27
Куртич
19
Сом
23
Эрнани
33
Куцка
14
Карамо
45
Инглесе
21
Дзанеллато
10
Петриччионе
10
Петриччионе
21
Дзанеллато
14
Куомо
16
Магальян
16
Магальян
14
Куомо
97
Ривьер
9
Сими
9
Сими
97
Ривьер
71
Осорио
5
Валенти
5
Валенти
71
Осорио
19
Сом
11
Брунетта
11
Брунетта
19
Сом
44
Буси
2
Якопони
2
Якопони
44
Буси
23
Эрнани
25
Сиприен
25
Сиприен
23
Эрнани
45
Инглесе
14
Корнелиус
14
Корнелиус
45
Инглесе
Остались в запасе
Кротоне
Парма
45
Джан Марко Креспи
ВР
20
Луис Рохас
АП
12
Марко Феста
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
66
Филиппо Ринальди
ВР
40
Ботонд Балог
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
91
Симоне Коломби
ВР
16
Гастон Бругман
ОП
6
Якопо Дези
ЦП
Главный тренер
Фабио Ливерани
Остались в запасе
45
Джан Марко Креспи
ВР
20
Луис Рохас
АП
12
Марко Феста
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Остались в запасе
66
Филиппо Ринальди
ВР
40
Ботонд Балог
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
91
Симоне Коломби
ВР
16
Гастон Бругман
ОП
6
Якопо Дези
ЦП
Главный тренер
Джованни Строппа
Главный тренер
Фабио Ливерани
Статистика матча Кротоне - Парма
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Эцио Шида
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