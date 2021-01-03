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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Кротоне
Интер - Кротоне: обзор матча 03 января 2021
Интер
03.01.2021, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 15 тур
6 : 2
Завершен
Кротоне
20'
Л. Мартинес
31'
Л. Марроне (АГ)
57'
Л. Мартинес
64'
Р. Лукаку
78'
Л. Мартинес
87'
А. Хакими
12'
Н. Дзанеллато
36'
В. Големич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Кротоне
ГОЛ! 6:2!
А. Хакими
Пас отдал
М. Дармиан
87'
86'
Замена
Л. Рохас
️️️️
Ж. Мессьяс
85'
Замена
М. Вулич
️️️️
С. Молина
85'
Замена
К. Джиджи
️️️️
В. Големич
Замена
А. Коларов
️️️️
А. Бастони
81'
ГОЛ! 5:2!
Л. Мартинес
78'
Замена
И. Перишич
️️️️
Р. Лукаку
75'
Замена
М. Дармиан
️️️️
Э. Янг
75'
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
Н. Барелла
70'
70'
Замена
Л. Магальян
️️️️
С. Луперто
ГОЛ! 4:2!
Р. Лукаку
Пас отдал
А. Бастони
64'
62'
Замена
Сими
️️️️
Э. Ривьер
ГОЛ! 3:2!
Л. Мартинес
Пас отдал
М. Брозович
57'
52'
Желтая карточка
С. Луперто
Замена
С. Сенси
️️️️
А. Видаль
46'
36'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
В. Големич
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Л. Марроне
31'
22'
Желтая карточка
В. Големич
ГОЛ! 1:1!
Л. Мартинес
Пас отдал
Р. Лукаку
20'
12'
ГОЛ! 0:1!
Н. Дзанеллато
Пас отдал
Ж. Мессьяс
8'
Желтая карточка
А. Реца
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
43
Владимир Големич
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
23
Эдуардо Энрике
ЦП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
13
Педру Перейра
ПВ
79
Сальваторе Молина
ПВ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Кротоне
12
Марко Феста
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
10
Милош Вулич
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
20
Луис Рохас
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
9
Сими
ЦФ
3-3-2-2
1
Ханданович
37
Шкриньяр
95
Бастони
6
де Врей
15
Янг
77
Брозович
2
Хакими
23
Барелла
23
Видаль
10
Мартинес
9
Лукаку
4-2-3-1
21
Кордас
43
Големич
5
Луперто
4
Марроне
13
Реца
21
Дзанеллато
23
Энрике
79
Молина
13
Перейра
10
Мессьяс
97
Ривьер
9
Лукаку
5
Перишич
5
Перишич
9
Лукаку
95
Бастони
11
Коларов
11
Коларов
95
Бастони
15
Янг
36
Дармиан
36
Дармиан
15
Янг
23
Барелла
21
Гальярдини
21
Гальярдини
23
Барелла
23
Видаль
8
Сенси
8
Сенси
23
Видаль
10
Мессьяс
20
Рохас
20
Рохас
10
Мессьяс
43
Големич
26
Джиджи
26
Джиджи
43
Големич
5
Луперто
16
Магальян
16
Магальян
5
Луперто
79
Молина
10
Вулич
10
Вулич
79
Молина
97
Ривьер
9
Сими
9
Сими
97
Ривьер
Остались в запасе
Интер
Кротоне
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
24
Кристиан Эриксен
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
10
Якопо Петриччионе
ОП
12
Марко Феста
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
24
Кристиан Эриксен
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Остались в запасе
10
Якопо Петриччионе
ОП
12
Марко Феста
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Джованни Строппа
Статистика матча Интер - Кротоне
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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