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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Верона
Кротоне - Верона: обзор матча 13 мая 2021
Кротоне
13.05.2021, четверг, 21:45
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 1
Завершен
Верона
2'
А. Унас
75'
Сими
87'
С. Молина (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Верона
Замена
Я. Петриччионе
️️️️
А. Унас
90'
+2
87'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
С. Молина
Замена
Н. Дзанеллато
️️️️
Л. Чигарини
76'
ГОЛ! 2:0!
Сими
Пас отдал
А. Унас
75'
Замена
Д. Куомо
️️️️
П. Перейра
72'
70'
Замена
К. Ласанья
️️️️
К. Рюгг
70'
Замена
Э. Колли
️️️️
М. Дзакканьи
Желтая карточка
П. Перейра
60'
51'
Замена
Ф. Димарко
️️️️
Ф. Чеккерини
46'
Замена
Э. Сальседо
️️️️
А. Тамез
46'
Замена
Д. Фараони
️️️️
П. Давидович
41'
Желтая карточка
А. Тамез
Желтая карточка
Л. Марроне
32'
Желтая карточка
Л. Магальян
21'
ГОЛ! 1:0!
А. Унас
Пас отдал
Сими
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
79
Сальваторе Молина
ПВ
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
13
Педру Перейра
ПВ
96
Адам Унас
ПВ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Верона
1
Ивор Пандур
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
61
Адриен Тамез
ОП
20
Иван Илич
ЦП
72
Антонин Барак
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Кротоне
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
43
Владимир Големич
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
10
Милош Вулич
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
20
Луис Рохас
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
11
Даниэль Бесса
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
3-2-3-2
21
Кордас
26
Джиджи
4
Марроне
16
Магальян
8
Чигарини
50
Бенали
10
Мессьяс
13
Перейра
96
Унас
9
Сими
79
Молина
4-1-2-2-1
1
Пандур
27
Рюгг
22
Гюнтер
11
Чеккерини
27
Давидович
61
Тамез
20
Илич
88
Лазович
72
Барак
10
Дзакканьи
9
Калинич
13
Перейра
14
Куомо
14
Куомо
13
Перейра
96
Унас
10
Петриччионе
10
Петриччионе
96
Унас
8
Чигарини
21
Дзанеллато
21
Дзанеллато
8
Чигарини
11
Чеккерини
32
Димарко
32
Димарко
11
Чеккерини
27
Давидович
19
Фараони
19
Фараони
27
Давидович
10
Дзакканьи
19
Колли
19
Колли
10
Дзакканьи
27
Рюгг
15
Ласанья
15
Ласанья
27
Рюгг
61
Тамез
10
Сальседо
10
Сальседо
61
Тамез
Остались в запасе
Кротоне
Верона
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
43
Владимир Големич
ЦЗ
10
Милош Вулич
ЦП
20
Луис Рохас
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
43
Владимир Големич
ЦЗ
10
Милош Вулич
ЦП
20
Луис Рохас
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
Главный тренер
Серсе Косми
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Кротоне - Верона
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Информация о матче
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