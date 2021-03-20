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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Болонья
Кротоне - Болонья: обзор матча 20 марта 2021
Кротоне
20.03.2021, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 28 тур
2 : 3
Завершен
Болонья
32'
Ж. Мессьяс
40'
Сими (П)
62'
А. Сумаоро
70'
Й. Схаутен
84'
А. Сков Ольсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Болонья
Желтая карточка
В. Големич
88'
87'
Желтая карточка
Л. Скорупски
Замена
Э. Ривьер
️️️️
Д. Куомо
86'
86'
Замена
А. Поли
️️️️
Р. Паласио
84'
ГОЛ! 2:3!
А. Сков Ольсен
81'
Желтая карточка
Данило
78'
Желтая карточка
Р. Сориано
Замена
М. Вулич
️️️️
Я. Петриччионе
75'
Замена
А. Рисполи
️️️️
С. Ди Кармине
75'
74'
Желтая карточка
Р. Паласио
70'
ГОЛ! 2:2!
Й. Схаутен
Пас отдал
М. Барроу
62'
ГОЛ! 2:1!
А. Сумаоро
Пас отдал
Р. Паласио
59'
Замена
Э. Вигнато
️️️️
М. Дийкс
59'
Замена
А. Бальдюрссон
️️️️
Н. Домингес
Желтая карточка
К. Джиджи
55'
46'
Замена
Й. Схаутен
️️️️
М. Сванберг
46'
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
Р. Орсолини
45'
+1
Желтая карточка
Н. Домингес
Желтая карточка
Я. Петриччионе
42'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Сими
40'
39'
Желтая карточка
А. Сумаоро
ГОЛ! 1:0!
Ж. Мессьяс
32'
23'
Желтая карточка
М. Дийкс
Желтая карточка
Д. Куомо
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
43
Владимир Големич
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
50
Ахмад Бенали
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
79
Сальваторе Молина
ПВ
9
Сими
ЦФ
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Кротоне
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
24
Джованни Д'Априле
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
23
Эдуардо Энрике
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
20
Луис Рохас
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
6
Валентин Антов
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
3-1-1-3-2
21
Кордас
26
Джиджи
43
Големич
14
Куомо
10
Петриччионе
50
Бенали
13
Перейра
10
Мессьяс
79
Молина
11
Ди Кармине
9
Сими
4-2-1-3
1
Скорупски
5
Томиясу
5
Сумаоро
5
Данило
35
Дийкс
32
Сванберг
8
Домингес
21
Сориано
8
Паласио
99
Барроу
7
Орсолини
10
Петриччионе
10
Вулич
10
Вулич
10
Петриччионе
11
Ди Кармине
3
Рисполи
3
Рисполи
11
Ди Кармине
14
Куомо
97
Ривьер
97
Ривьер
14
Куомо
8
Паласио
15
Поли
15
Поли
8
Паласио
8
Домингес
16
Бальдюрссон
16
Бальдюрссон
8
Домингес
32
Сванберг
22
Схаутен
22
Схаутен
32
Сванберг
35
Дийкс
25
Вигнато
25
Вигнато
35
Дийкс
7
Орсолини
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
7
Орсолини
Остались в запасе
Кротоне
Болонья
24
Джованни Д'Априле
ЦЗ
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
23
Эдуардо Энрике
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
20
Луис Рохас
АП
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
1
Анжело Да Кошта
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
6
Валентин Антов
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
11
Никола Сансоне
ЛВ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
24
Джованни Д'Априле
ЦЗ
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
23
Эдуардо Энрике
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
20
Луис Рохас
АП
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
6
Валентин Антов
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
11
Никола Сансоне
ЛВ
Главный тренер
Серсе Косми
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Кротоне - Болонья
4
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
7
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
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