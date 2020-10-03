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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Кротоне
Сассуоло - Кротоне: обзор матча 03 октября 2020
Сассуоло
03.10.2020, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 3 тур
4 : 1
Завершен
Кротоне
19'
Д. Берарди
58'
Ф. Капуто (П)
85'
Ф. Капуто
90+3'
М. Локателли
49'
Сими (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Кротоне
ГОЛ! 4:1!
М. Локателли
90'
+3
Замена
Х. Траоре
️️️️
Ф. Джуричич
90'
Замена
Ф. Пелузо
️️️️
Г. Дефрель
90'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Капуто
Пас отдал
Д. Берарди
85'
85'
Замена
А. Рисполи
️️️️
П. Перейра
77'
Замена
Д. Дрэгуш
️️️️
М. Вулич
77'
Замена
Т. Гомельт
️️️️
Л. Чигарини
Желтая карточка
Г. Кирьякопулос
74'
65'
Желтая карточка
Л. Чигарини
63'
Желтая карточка
Л. Магальян
61'
Желтая карточка
Сими
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Капуто
58'
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
М. Бурабиа
53'
Замена
Г. Кирьякопулос
️️️️
М. Мюлдюр
53'
49'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Сими
Замена
К. Айхан
️️️️
В. Кирикеш
34'
Желтая карточка
В. Кирикеш
24'
ГОЛ! 1:0!
Д. Берарди
Пас отдал
Г. Дефрель
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
43
Владимир Големич
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
79
Сальваторе Молина
ПВ
13
Педру Перейра
ПВ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Сассуоло
80
Стефано Турати
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
8
Андреа Гьон
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
17
Лукаш Гараслин
ЦП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Кротоне
33
Франческо Д'Альтерио
ВР
12
Марко Феста
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
23
Антонио Маццотта
ЛП
10
Якопо Петриччионе
ОП
19
Томислав Гомельт
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
42
Джузеппе Борелло
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
17
Маттиа Мустаккио
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
4-1-1-2-2
47
Консильи
18
Мюлдюр
21
Кирикеш
67
Феррари
22
Тольян
5
Локателли
10
Бурабиа
31
Джуричич
10
Берарди
9
Капуто
92
Дефрель
4-2-3-1
21
Кордас
43
Големич
16
Магальян
4
Марроне
13
Реца
8
Чигарини
10
Вулич
13
Перейра
79
Молина
10
Мессьяс
9
Сими
18
Мюлдюр
77
Кирьякопулос
77
Кирьякопулос
18
Мюлдюр
21
Кирикеш
23
Айхан
23
Айхан
21
Кирикеш
92
Дефрель
13
Пелузо
13
Пелузо
92
Дефрель
10
Бурабиа
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
10
Бурабиа
31
Джуричич
25
Траоре
25
Траоре
31
Джуричич
8
Чигарини
19
Гомельт
19
Гомельт
8
Чигарини
13
Перейра
3
Рисполи
3
Рисполи
13
Перейра
10
Вулич
10
Дрэгуш
10
Дрэгуш
10
Вулич
Остались в запасе
Сассуоло
Кротоне
80
Стефано Турати
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
11
Федерико Риччи
ЦП
8
Андреа Гьон
ЦП
17
Лукаш Гараслин
ЦП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
33
Франческо Д'Альтерио
ВР
17
Маттиа Мустаккио
ЦФ
23
Антонио Маццотта
ЛП
10
Якопо Петриччионе
ОП
12
Марко Феста
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
42
Джузеппе Борелло
ЦП
Главный тренер
Джованни Строппа
Остались в запасе
80
Стефано Турати
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
11
Федерико Риччи
ЦП
8
Андреа Гьон
ЦП
17
Лукаш Гараслин
ЦП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Остались в запасе
33
Франческо Д'Альтерио
ВР
17
Маттиа Мустаккио
ЦФ
23
Антонио Маццотта
ЛП
10
Якопо Петриччионе
ОП
12
Марко Феста
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
42
Джузеппе Борелло
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Джованни Строппа
Статистика матча Сассуоло - Кротоне
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Главный судья:
Ивано Пеццуто
Стадион:
Читта дель Триколоре
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