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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Аталанта
Кротоне - Аталанта: обзор матча 31 октября 2020
Кротоне
31.10.2020, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 2
Завершен
Аталанта
40'
Сими
26'
Л. Муриэль
38'
Л. Муриэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Аталанта
89'
Замена
М. Пессина
️️️️
Р. Малиновский
Замена
Л. Силигарди
️️️️
Н. Дзанеллато
78'
Замена
А. Рисполи
️️️️
П. Перейра
78'
73'
Замена
Х. Луис Паломино
️️️️
К. Ромеро
70'
Желтая карточка
К. Ромеро
68'
Замена
Б. Шутало
️️️️
Х. Хатебур
63'
Желтая карточка
Р. Толой
Желтая карточка
Л. Марроне
49'
46'
Замена
Д. Сапата
️️️️
Л. Муриэль
46'
Замена
Й. Иличич
️️️️
А. Гомес
ГОЛ! 1:2!
Сими
Пас отдал
М. Вулич
40'
38'
ГОЛ! 0:2!
Л. Муриэль
Пас отдал
Р. Фройлер
37'
Желтая карточка
Х. Хатебур
26'
ГОЛ! 0:1!
Л. Муриэль
Пас отдал
Р. Малиновский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Кротоне
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
43
Владимир Големич
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
23
Эдуардо Энрике
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
20
Луис Рохас
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
26
Лука Силигарди
ЦФ
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
16
Амад Диалло
ПВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
4-3-2-1
21
Кордас
13
Реца
4
Марроне
5
Луперто
16
Магальян
21
Дзанеллато
50
Бенали
10
Вулич
13
Перейра
10
Мессьяс
9
Сими
3-2-2-1-2
57
Спортиелло
21
Ромеро
6
Джимсити
33
Хатебур
2
Толой
22
Мохика
8
Фройлер
17
Малиновский
8
Пашалич
10
Муриэль
10
Гомес
13
Перейра
3
Рисполи
3
Рисполи
13
Перейра
21
Дзанеллато
26
Силигарди
26
Силигарди
21
Дзанеллато
33
Хатебур
44
Шутало
44
Шутало
33
Хатебур
21
Ромеро
19
Паломино
19
Паломино
21
Ромеро
17
Малиновский
32
Пессина
32
Пессина
17
Малиновский
10
Муриэль
91
Сапата
91
Сапата
10
Муриэль
10
Гомес
72
Иличич
72
Иличич
10
Гомес
Остались в запасе
Кротоне
Аталанта
45
Джан Марко Креспи
ВР
43
Владимир Големич
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
20
Луис Рохас
АП
12
Марко Феста
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
23
Эдуардо Энрике
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
Главный тренер
Джованни Строппа
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
16
Амад Диалло
ПВ
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
23
Фабио Депаоли
ПЗ
59
Алексей Миранчук
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
45
Джан Марко Креспи
ВР
43
Владимир Големич
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
20
Луис Рохас
АП
12
Марко Феста
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
23
Эдуардо Энрике
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
Остались в запасе
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
16
Амад Диалло
ПВ
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
23
Фабио Депаоли
ПЗ
59
Алексей Миранчук
АП
Главный тренер
Джованни Строппа
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Кротоне - Аталанта
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
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