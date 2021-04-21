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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Сампдория
Кротоне - Сампдория: обзор матча 21 апреля 2021
Кротоне
21.04.2021, среда, 21:45
Италия. Серия А, 32 тур
0 : 1
Завершен
Сампдория
53'
Ф. Квальярелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Сампдория
89'
Замена
Б. Кейта
️️️️
Ф. Квальярелла
88'
Замена
М. Дамсгор
️️️️
Я. Янкто
Замена
С. Ди Кармине
️️️️
П. Перейра
64'
Замена
С. Молина
️️️️
Л. Чигарини
64'
Замена
В. Големич
️️️️
С. Луперто
63'
53'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
М. Габбиадини
45'
+1
Желтая карточка
А. Феррари
Желтая карточка
Л. Чигарини
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
26
Коффи Джиджи
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
13
Аркадиуш Реца
ПЗ
23
Эдуардо Энрике
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
13
Педру Перейра
ПВ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
2
Мортен Торсбю
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Кротоне
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
43
Владимир Големич
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
10
Милош Вулич
ЦП
20
Луис Рохас
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
79
Сальваторе Молина
ПВ
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
30
Карло Летица
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
7
Мехди Лери
ПВ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
4-3-2-1
21
Кордас
26
Джиджи
16
Магальян
5
Луперто
13
Реца
23
Энрике
21
Дзанеллато
8
Чигарини
10
Мессьяс
13
Перейра
9
Сими
4-4-2
25
Аудеро
25
Феррари
26
Тонелли
25
Колли
3
Ауджелло
87
Кандрева
2
Торсбю
15
Силва
21
Янкто
11
Габбиадини
27
Квальярелла
8
Чигарини
79
Молина
79
Молина
8
Чигарини
5
Луперто
43
Големич
43
Големич
5
Луперто
13
Перейра
11
Ди Кармине
11
Ди Кармине
13
Перейра
21
Янкто
24
Дамсгор
24
Дамсгор
21
Янкто
27
Квальярелла
17
Кейта
17
Кейта
27
Квальярелла
Остались в запасе
Кротоне
Сампдория
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
10
Милош Вулич
ЦП
20
Луис Рохас
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
7
Мехди Лери
ПВ
30
Никола Равалья
ВР
30
Карло Летица
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Остались в запасе
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
10
Милош Вулич
ЦП
20
Луис Рохас
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Остались в запасе
7
Мехди Лери
ПВ
30
Никола Равалья
ВР
30
Карло Летица
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Кротоне - Сампдория
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
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2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
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