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Паоло Бьянко
Статистика
Паоло Бьянко - статистика
Завершил карьеру
20 августа 1977 (49)
#20 | Защитник
184 см | 81 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сассуоло
3
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Сассуоло
3 : 1
31.05.2015
Дженоа
90' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Удинезе
0 : 1
24.05.2015
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Сассуоло
3 : 2
17.05.2015
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Чезена
2 : 3
10.05.2015
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Сассуоло
0 : 0
02.05.2015
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Сассуоло
0 : 3
29.04.2015
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Верона
3 : 2
26.04.2015
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Сассуоло
1 : 1
19.04.2015
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Аталанта
2 : 1
12.04.2015
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Сассуоло
1 : 0
04.04.2015
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Эмполи
3 : 1
22.03.2015
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сассуоло
4 : 1
15.03.2015
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
1 : 0
09.03.2015
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Сассуоло
0 : 3
01.03.2015
Лацио
1' - 62'
39'
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
2 : 0
23.02.2015
Сассуоло
22' - 90'
37'
Италия. Серия А, 23 тур
Сассуоло
1 : 3
14.02.2015
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
1 : 1
08.02.2015
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Сассуоло
3 : 1
01.02.2015
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Кальяри
2 : 1
24.01.2015
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Дженоа
3 : 3
18.01.2015
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Сассуоло
1 : 1
10.01.2015
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
1 : 2
06.01.2015
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сассуоло
1 : 1
20.12.2014
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Палермо
2 : 1
13.12.2014
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
3 : 1
28.10.2014
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Парма
1 : 3
25.10.2014
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Сассуоло
1 : 1
18.10.2014
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
3 : 2
05.10.2014
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Сассуоло
1 : 1
31.08.2014
Кальяри
Был в запасе
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