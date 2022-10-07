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    Рамон-Паскаль Лундквист - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Рамон-Паскаль
    Фамилия Лундквист
    Команда Гронинген
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 мая 1997 (25 лет)
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гронинген 13 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.01.2023 1' -71' Волендам (Волендам) 3:2 Гронинген (Гронинген)
    26.01.2023 72' -90' Гронинген (Гронинген) 0:1 Камбур (Лиуварден)
    15.01.2023 74' -90' Гронинген (Гронинген) 0:3 Фейеноорд (Роттердам)
    08.01.2023 87' -90' Экселсиор (Роттердам) 1:0 Гронинген (Гронинген)
    13.11.2022 Был в запасе Гронинген (Гронинген) 2:3 Фортуна (Ситтард)
    06.11.2022 80' -90' Утрехт (Утрехт) 2:1 Гронинген (Гронинген)
    30.10.2022 68' -90' Эммен (Эммен) 0:0 Гронинген (Гронинген)
    23.10.2022 83' -90' Гронинген (Гронинген) 4:2 ПСВ (Эйндховен)
    16.10.2022 81' -90' Твенте (Энсхеде) 3:0 Гронинген (Гронинген)
    07.10.2022 Был в запасе Гронинген (Гронинген) 2:3 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    01.10.2022 81' -90' Гронинген (Гронинген) 1:4 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    17.09.2022 90' -90' Спарта (Роттердам) 2:1 Гронинген (Гронинген)
    11.09.2022 Был в запасе Камбур (Лиуварден) 0:1 Гронинген (Гронинген)
    26.08.2022 Был в запасе НЕК (Неймеген) 1:1 Гронинген (Гронинген)
    21.08.2022 1' -57' Гронинген (Гронинген) 1:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    14.08.2022 1' -46' Аякс (Амстердам) 6:1 Гронинген (Гронинген)
    07.08.2022 1' -67' Гронинген (Гронинген) 2:2 Волендам (Волендам)
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