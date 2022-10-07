Рамон-Паскаль Лундквист - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Рамон-Паскаль
|Фамилия
|Лундквист
|Команда
|Гронинген
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 мая 1997 (25 лет)
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Рамон-Паскаль
|Фамилия
|Лундквист
|Команда
|Гронинген
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 мая 1997 (25 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гронинген
|13
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.01.2023
|1' -71'
|Волендам (Волендам)
|3:2
|Гронинген (Гронинген)
|26.01.2023
|72' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|0:1
|Камбур (Лиуварден)
|15.01.2023
|74' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|0:3
|Фейеноорд (Роттердам)
|08.01.2023
|87' -90'
|Экселсиор (Роттердам)
|1:0
|Гронинген (Гронинген)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Гронинген (Гронинген)
|2:3
|Фортуна (Ситтард)
|06.11.2022
|80' -90'
|Утрехт (Утрехт)
|2:1
|Гронинген (Гронинген)
|30.10.2022
|68' -90'
|Эммен (Эммен)
|0:0
|Гронинген (Гронинген)
|23.10.2022
|83' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|4:2
|ПСВ (Эйндховен)
|16.10.2022
|81' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|3:0
|Гронинген (Гронинген)
|07.10.2022
|Был в запасе
|Гронинген (Гронинген)
|2:3
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|01.10.2022
|81' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|1:4
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|17.09.2022
|90' -90'
|Спарта (Роттердам)
|2:1
|Гронинген (Гронинген)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Камбур (Лиуварден)
|0:1
|Гронинген (Гронинген)
|26.08.2022
|Был в запасе
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Гронинген (Гронинген)
|21.08.2022
|1' -57'
|Гронинген (Гронинген)
|1:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|14.08.2022
|1' -46'
|Аякс (Амстердам)
|6:1
|Гронинген (Гронинген)
|07.08.2022
|1' -67'
|Гронинген (Гронинген)
|2:2
|Волендам (Волендам)