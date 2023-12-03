Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1 млн

Рамон-Паскаль Лундквист - статистика

Гетеборг
10 мая 1997 (29)
#10 | Полузащитник
Швеция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сарпсборг 08
30
6
9
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Буде-Глимт
2 : 0
03.12.2023
Сарпсборг 08
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Сарпсборг 08
1 : 3
26.11.2023
Мольде
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
2 : 1
12.11.2023
Сарпсборг 08
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
3 : 2
05.11.2023
Волеренга
1' - 90'
41'
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
1' - 90'
30'
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 2
22.10.2023
Сарпсборг 08
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
5 : 2
08.10.2023
Русенборг
1' - 90'
40, 76'
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
ХамКам
1 : 1
24.09.2023
Сарпсборг 08
1' - 76'
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Сарпсборг 08
3 : 1
17.09.2023
Лиллестрем
1' - 87'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Бранн
1 : 0
03.09.2023
Сарпсборг 08
1' - 70'
67'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Сарпсборг 08
4 : 0
26.08.2023
Тромсе
1' - 71'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Одд
0 : 3
19.08.2023
Сарпсборг 08
1' - 86'
53'
84'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Сарпсборг 08
1 : 2
12.08.2023
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Сандефьорд
5 : 1
06.08.2023
Сарпсборг 08
1' - 90'
1'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
30.07.2023
Хаугесунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Мольде
5 : 1
22.07.2023
Сарпсборг 08
1' - 90'
41'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Сарпсборг 08
2 : 3
16.07.2023
ХамКам
1' - 90'
24'
16'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Стремсгодсет
5 : 2
09.07.2023
Сарпсборг 08
1' - 81'
6, 17'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
6 : 1
02.07.2023
Сандефьорд
1' - 90'
68'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Русенборг
0 : 3
25.06.2023
Сарпсборг 08
1' - 90'
24'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Сарпсборг 08
1 : 3
11.06.2023
Викинг
46' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Тромсе
2 : 1
04.06.2023
Сарпсборг 08
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Сарпсборг 08
3 : 1
29.05.2023
Олесунн
1' - 80'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Лиллестрем
1 : 2
16.05.2023
Сарпсборг 08
1' - 89'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
13.05.2023
Бранн
1' - 89'
39'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Стабек
1 : 1
07.05.2023
Сарпсборг 08
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Хаугесунд
0 : 0
30.04.2023
Сарпсборг 08
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Сарпсборг 08
0 : 0
23.04.2023
Одд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Волеренга
0 : 2
16.04.2023
Сарпсборг 08
1' - 90'
81'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
10.04.2023
Буде-Глимт
1' - 82'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Умер судья, работавший на финале Кубка России и 73 матчах чемпионата России
00:30
Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
00:08
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
Лига наций. Зидан начал с Францией с победы в Турции (1:0), Италия Манчини проиграла (0:2)
Вчера, 23:49
ФотоСпартаковца Максименко признали лучшим вратарем сезона РПЛ
Вчера, 23:16
1
Экс-спартаковец забил за сборную Либерии
Вчера, 22:58
1
Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
Вчера, 22:45
2
Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
Вчера, 22:29
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+