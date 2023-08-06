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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Сарпсборг 08
Сандефьорд - Сарпсборг 08: обзор матча 06 августа 2023
Сандефьорд
06.08.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
5 : 1
Завершен
Сарпсборг 08
32'
А. Нильссон
45+2'
Ф. Ньенету
80'
А. Нильссон
90'
A. Kristiansen (АГ)
1'
В. Торп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандефьорд - Сарпсборг 08
ГОЛ в свои ворота! 4:1!
A. Kristiansen
90'
Замена
Ф. Бикоро
️️️️
С. Рисан Мерк
88'
ГОЛ! 3:1!
А. Нильссон
80'
77'
Замена
С. Скалевик
️️️️
М. Майгаард
Замена
А. Тветер
️️️️
Ф. Ньенету
73'
53'
Замена
Р. Зехнини
️️️️
С. Тибблинг
53'
Замена
А. Скиппер
️️️️
Э. Вихне
ГОЛ! 2:1!
Ф. Ньенету
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
А. Нильссон
Пас отдал
Ф. Оттоссон
32'
24'
Желтая карточка
С. Мартинссон Нгуали
7'
Замена
М. Хейланд
️️️️
P. Reinhardsen
1'
ГОЛ! 0:1!
В. Торп
Пас отдал
Р. Лундквист
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
25
Александер Нильссон
ОП
21
Филип Оттоссон
ОП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
7
Франклин Ньенету
ПВ
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Сарпсборг 08
4
Arnau Casas
ЦЗ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
8
Йеппе Андерсен
ОП
20
Peter Reinhardsen
ЦП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
34
Anders Kristiansen
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Сандефьорд
12
Mats Viken
ВР
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
2
Martin Gjone
ЦЗ
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
18
Федерико Бикоро
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
25
Storm Pettersen
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
Сарпсборг 08
3
Антон Скиппер
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
87
Leander Oy
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
2-2-2-1-3
1
Кето
3
Смайлерс
25
Тайе
25
Нильссон
21
Оттоссон
3
Эгели
6
Мерк
7
Ньенету
27
5
24
2-1-4-1-3
4
4
Утвик
8
Андерсен
5
Мартинссон Нгуали
29
Торп
11
Тибблинг
20
10
Лундквист
20
Майгаард
32
Вихне
34
6
Мерк
18
Бикоро
18
Бикоро
6
Мерк
7
Ньенету
9
Тветер
9
Тветер
7
Ньенету
32
Вихне
3
Скиппер
3
Скиппер
32
Вихне
20
6
Хейланд
6
Хейланд
20
11
Тибблинг
98
Зехнини
98
Зехнини
11
Тибблинг
20
Майгаард
15
Скалевик
15
Скалевик
20
Майгаард
Остались в запасе
Сандефьорд
Сарпсборг 08
12
Mats Viken
ВР
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
2
Martin Gjone
ЦЗ
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
25
Storm Pettersen
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
87
Leander Oy
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
12
Mats Viken
ВР
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
2
Martin Gjone
ЦЗ
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
25
Storm Pettersen
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
Остались в запасе
87
Leander Oy
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Сандефьорд - Сарпсборг 08
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Комплетт Арена
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2
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2021.06.12 16:58
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
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2020.02.14 17:22
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