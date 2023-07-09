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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Сарпсборг 08
Стремсгодсет - Сарпсборг 08: обзор матча 09 июля 2023
Стремсгодсет
09.07.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
5 : 2
Завершен
Сарпсборг 08
4'
Й. Брюнес
11'
Й. Брюнес
23'
Г. Вальсвик
59'
Х. Стеневик
78'
О. Энерсен
6'
В. Торп
17'
Й. Солтведт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стремсгодсет - Сарпсборг 08
Замена
А. Торсен
️️️️
Й. Брюнес
83'
Замена
М. Фарджи
️️️️
М. Менерт
82'
82'
Замена
M. Andersen
️️️️
Й. Солтведт
81'
Замена
М. Хейланд
️️️️
Р. Лундквист
ГОЛ! 5:2!
О. Энерсен
78'
76'
Замена
P. Reinhardsen
️️️️
Э. Вихне
Замена
О. Энерсен
️️️️
Т. Грегор
70'
65'
Желтая карточка
М. Майгаард
61'
Замена
С. Скалевик
️️️️
С. Тибблинг
ГОЛ! 4:2!
Х. Стеневик
59'
58'
Желтая карточка
Б. Утвик
52'
Желтая карточка
С. Тибблинг
Замена
С. Ханссен
️️️️
Ф. Даль
40'
ГОЛ! 3:2!
Г. Вальсвик
Пас отдал
Л. Вильсвик
23'
Желтая карточка
М. Менерт
20'
17'
ГОЛ! 2:2!
Й. Солтведт
Пас отдал
Р. Лундквист
ГОЛ! 2:1!
Й. Брюнес
11'
6'
ГОЛ! 1:1!
В. Торп
Пас отдал
Р. Лундквист
ГОЛ! 1:0!
Й. Брюнес
Пас отдал
Х. Стеневик
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
4
Томас Грегор
ЛЗ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
27
Фредрик-Кристенсен Даль
ЦЗ
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
10
Герман Штенгель
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
77
Маркус Менерт
ПВ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
Главный тренер
Йорген Иснес
Сарпсборг 08
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
8
Йеппе Андерсен
ОП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
34
Anders Kristiansen
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Стремсгодсет
40
Мортен Саэтра
ВР
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
18
Эрнест Боахен
ПЗ
21
Марко Фарджи
ЛВ
14
Оле Энерсен
ЛВ
15
Андреас Эредия-Ранден
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
19
Альберт Торсен
ПВ
Сарпсборг 08
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
3
Антон Скиппер
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
20
Peter Reinhardsen
ЦП
8
Sander Christiansen
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
23
Gustav Mogensen
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
7
Martin Andersen
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Михра
71
Вальсвик
27
Даль
26
Вильсвик
4
Грегор
19
Лейфссон
10
Штенгель
20
Дансо
18
Стеневик
77
Менерт
14
Брюнес
1-1-4-1-4
4
Утвик
8
Андерсен
5
Мартинссон Нгуали
29
Торп
11
Тибблинг
17
Солтведт
10
Лундквист
32
Вихне
20
Майгаард
22
Опсет
34
27
Даль
3
Ханссен
3
Ханссен
27
Даль
77
Менерт
21
Фарджи
21
Фарджи
77
Менерт
4
Грегор
14
Энерсен
14
Энерсен
4
Грегор
14
Брюнес
19
Торсен
19
Торсен
14
Брюнес
10
Лундквист
6
Хейланд
6
Хейланд
10
Лундквист
32
Вихне
20
20
32
Вихне
11
Тибблинг
15
Скалевик
15
Скалевик
11
Тибблинг
17
Солтведт
7
7
17
Солтведт
Остались в запасе
Стремсгодсет
Сарпсборг 08
40
Мортен Саэтра
ВР
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
18
Эрнест Боахен
ПЗ
15
Андреас Эредия-Ранден
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
Главный тренер
Йорген Иснес
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
3
Антон Скиппер
ЦЗ
8
Sander Christiansen
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
23
Gustav Mogensen
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
40
Мортен Саэтра
ВР
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
18
Эрнест Боахен
ПЗ
15
Андреас Эредия-Ранден
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
Остались в запасе
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
3
Антон Скиппер
ЦЗ
8
Sander Christiansen
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
23
Gustav Mogensen
ЦФ
Главный тренер
Йорген Иснес
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Стремсгодсет - Сарпсборг 08
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
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Стремсгодсет
Сарпсборг 08
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
1
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
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